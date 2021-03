La mitad de los hogares gastará menos en Semana Santa, según Fenalco

Según la encuesta del gremio, solo el 15,5 % de los hogares gastará más en la Semana Mayor este año que el año pasado.

El 49,1 % de los hogares destinaría un gasto menor en estas Semana Santa respecto al año pasado, cuando las restricciones a la movilidad eran extremas, así lo reveló una encuesta de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

Lea también: Semana Santa en Bogotá: Con toque de queda y sin procesiones

De acuerdo con el gremio, “incluso a nivel de los estratos más pudientes también se observan, aparentemente, restricciones presupuestales”. Apenas 15,5 % de los hogares gastará más en la Semana Mayor (un tercio de ellos pertenecen a estratos 5 y 6) y el 35,4 % dijo que destinará el mismo dinero a los días festivos que en 2020.

Vale la pena recordar que el año pasado la Semana Mayor cayó en momentos en que la cuarentena en el país estaba en su fase más estricta (del domingo 5 al domingo 12 de abril).

Respecto a las posibilidades de viajar, 73,2 % de los encuestados dijeron que no saldrán, principalmente por precaución o por las restricciones por cuenta del COVID-19 (37,9 %) o porque no tienen suficiente dinero (33,3 %). “El hecho de que la primera razón por la cual no se viajará en esta Semana Santa sea por precaución es una buena señal del nivel de conciencia ciudadano frente a que el peligro de la pandemia sigue latente”, destacó el gremio.

Otras razones dadas a Fenalco fueron que se aplazó el viaje para mitad de año (16,3 %), que deben trabajar (6,8 %), que son muy pocos días (3,1 %) y que no hay disponibilidad en hoteles (2,6 %).

Solo 26,8 % piensa pasar al menos dos días en otra población distinta a su lugar de residencia, de ellos apenas el 4 % viajará fuera del país. Para la mayoría de las familias que saldrán (33,3 %) el presupuesto límite será de $500.000, el 29,8 % gastará entre $500.000 y $1.000.000 y solo el 3,7 % destinará más de $4.000.000. Así mismo, optarán principalmente por carro particular (43 %) o transporte intermunicipal (37 %) para su desplazamiento; solo 12 % irá en avión.

Aunque los días santos son el jueves 1 y el viernes 2 de abril, para muchos la festividad inicia este domingo 28 de marzo y se extiende hasta el 4 de abril.

Según Fenalco, quienes no viajen se dedicarán a ver televisión y películas (38 %), asistirán a ceremonias religiosas (16 %), almozarán afuera (14 %), leerán libros (13 %), se reunirán con parientes o amigos (13 %), caminarán o practicarán algún deporte al aire libre (12 %) o visitarán centros comerciales (9 %).

El gremio indagó además por hábitos de consumo y encontró que 51 % de las familias tienen la práctica de comer más pescado y menos carnes rojas en la cuaresma, 31 % no lo aplica y 18 % no pensó en ello.

La encuesta se realizó de forma virtual y se aplicó a 685 personas adultas residentes en las principales zonas urbanas con el objetivo de indagar por los hábitos de los hogares frente a estas fechas y el uso de su tiempo libre.