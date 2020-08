Lanzan Econexia, una plataforma digital para reactivar la economía

La plataforma, que está habilitada desde este martes y será operada por Corferias, le ofrece a emprendedores el acceso a ruedas de negocios, agendamiento de citas para emprendedores, vitrinas virtuales, entre otros.

Este martes Corferias lanzó “Econexia”, una plataforma digital de conexiones y negocios soportada en una comunidad empresarial de mipymes y emprendedores, con el objetivo de aportar en la reactivación económica de las pequeñas y medianas empresas del país.

Econexia es una iniciativa que se dio gracias al trabajo entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus entidades adscritas Innpulsa, Colombia Productiva, Procolombia y Fontur, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía de Barranquilla, la Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias.

“Hoy quiero destacar a Econexia porque es un claro ejemplo de trabajo en equipo. Es el primer ecosistema digital de conexiones y negocios soportados en las ferias más representativas. También es un ejemplo del trabajo local y regional, las instituciones que se vinculan y el Gobierno”, mencionó José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Comercio.

La plataforma, que está habilitada desde este martes y será operada por Corferias, ofrece acceso a ruedas de negocios, agendamiento de citas para emprendedores, vitrinas virtuales y contenidos de conocimiento e innovación.

Durante la presentación virtual, en la que participaron los voceros de las organizaciones que se unieron para lanzar la iniciativa, anunciaron que los gremios y empresarios que hacen parte de la industria ferial del país también participarán en la plataforma mediante cinco clústers claves: agroindustria y alimentos; moda y confección; industria, manufactura y medio ambiente; economía naranja e industrias creativas; y estilo de vida y consumo.

La plataforma busca ofrecer una oportunidad para amplificar y dar visibilidad a empresas, productos y marcas, ofrecer conocimiento especializado industrias, nuevas oportunidades de negocios; soluciones integrales, tecnologías, entre otros, para aportar a la reactivación económica del país.

“Los negocios se basan en el poder de las relaciones y las conexiones, por esta razón Econexia es una solución que pretende consolidar una comunidad digital de empresarios soportados en las principales ferias del país garantizado con tecnologías de punta, escenarios profesionales de interacción de empresarios, emprendedores, agremiaciones, ofertantes y demandantes que buscan crecer en sus negocios y seguir construyendo país”, señaló Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias.

Por su parte, Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla dijo que “hay que proteger la vida, pero también debemos recuperar los 150.000 empleos que se han perdido. Creo que este es el momento propicio para hacerlo. Debemos aprovechar nuestros mercados y virtudes. Barranquilla quiere ser el gran socio del Ministerio de Comercio. Econexia nos permitirá acceder a la nueva forma de hacer negocios”.

Econexia espera consolidar una comunidad empresarial de oferentes y demandantes profesionales de negocios, 17.000 citas de negocios, 7.000 empresas participantes, cinco ruedas de negocios y alcanzar más de 800.000 visitas virtuales a la plataforma.

“Esto es parte de un esfuerzo de muchas semanas. Empezamos a trabajar en ecosistemas que nos permitieran volver a la normalidad, contribuir a la reactivación económica y apoyar el gran esfuerzo de las empresas para volver a arrancar. El trabajo de los actores público-privados permiten estos resultados”, mencionó Nicolás Uribe, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá.

De acuerdo con Uribe, las empresas necesitan este tipo de instrumentos para recuperar los contactos, vender y recuperar el tiempo que se ha perdido por las cuarentenas. “Esto es una muestra del gran liderazgo empresarial que ha contribuido a reducir el impacto de esta crisis. La única manera que podremos salir adelante es impulsando la reapertura de manera cuidadosa”.

Además, el ministro de Comercio dijo que esta iniciativa se suma a la campaña “Compra lo nuestro”, que lidera Colombia Productiva, para apoyar los servicios y productos locales para lograr una reactivación de la economía del país. “La reactivación ya arrancó y no puede parar. No es el momento, no podemos permitir una pandemia de desempleo y pobreza. Debemos convivir en medio de la pandemia”, agregó Restrepo.

En cuanto a las proyecciones internacionales, Flavia Santoro, presidenta de Procolombia, dijo que la plataforma permite conocer el portafolio exportable de los empresarios colombianos, especialmente el de las pymes y los nuevos emprendimientos. “Procolombia apoyará la convocatoria de compradores internacionales para las distintas ruedas de negocio, que contemplen este componente, y también promoverá a nivel internacional esta iniciativa, con calidad de exportación, buscando que en el futuro incluya también eventos internacionales”, señaló.

¿Cómo participar en Econexia?

Los interesados en participar en la plataforma pueden ingresar a www.econexia.com .

Estas son las ruedas de negocio que ofrecerá Econexia:

1. Ecosistema Moda y Confección:

· Lanzamiento ecosistema: 25 de agosto 2020

· Rueda de negocios virtual: 21 al 25 de septiembre

2. Ecosistema Agroindustria y Alimentos:

· Lanzamiento ecosistema: 26 de agosto 2020

· Rueda de negocios virtual: 7 al 11 de septiembre

3. Ecosistema Estilo de Vida y Consumo:

· Lanzamiento ecosistema: 27 de agosto 2020

· Rueda de negocios virtual: 23 al 27 de noviembre

4. Ecosistema Manufactura, Maquinaria y Medio Ambiente

· Lanzamiento ecosistema: 1 de septiembre 2020

· Rueda de negocios virtual: 26 al 30 de octubre

5. Ecosistema Economía Naranja e Industrias Creativas

· Lanzamiento ecosistema: 3 de septiembre 2020

· Rueda de negocios virtual: 3 al 6 de noviembre