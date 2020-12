Las sanciones y la publicidad más insólitas de 2020

Este año se conocieron multas por carteles que revendieron las boletas 350 % por encima de su valor, cobros intimidatorios a quien sirvió como referencia bancaria, jugos que no son jugos y la creatividad de algunas campañas publicitarias, que volvió a desatar polémica.

En 2020, las autoridades tuvieron un año muy movido por la serie de irregularidades que encontraron. Multas por carteles que revendieron las boletas 350 % por encima de su valor, cobros intimidatorios a quien inocentemente sirvió como referencia bancaria, pero que no tomó el crédito, y jugos que no son jugos fueron algunas de las sanciones más insólitas de este año que se va. Además, una vez más la creatividad de algunas campañas publicitarias desató polémica.

Un cartel de boletas

Luego de más de dos años de investigaciones, en julio de 2020 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso sanciones por $18.300 millones al cartel de las boletas de las eliminatorias al Mundial de Rusia de 2018. La investigación encontró competencia desleal que permitió que Ticketshop se quedara con el contrato de boletería de los partidos de la eliminatoria, y que Ticket Ya revendiera las boletas hasta un 350 % por encima de su valor.

Por esto se multó a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) con más de $16.000 millones (sanción ratificada en octubre de 2020) y también se sancionó a Ramón Jesurún ($304 millones), presidente de la FCF, y a Luis Bedoya, expresidente de la FCF ($262 millones). A Ticketshop se multó por $1.297 millones, pero se le exoneró por su colaboración en la investigación. Y Ticket Ya recibió una penalidad de $45 millones.

Jugosa sanción

En agosto de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa de más de $1.667 millones a Postobón por publicidad engañosa en la promoción de los productos Hit. Según la entidad, la bebida no tiene suficiente porcentaje de fruta como para llamarla jugo: en la investigación se encontró que el producto solo contiene entre un 8 y 14 % de fruta y se adiciona con ingredientes artificiales.

Raciones militares cartelizadas

En agosto de 2020, la SIC impuso una multa de $8.381 millones a cuatro empresas y 10 personas naturales por haberse cartelizado en los procesos de adquisición de productos de comidas listas y panadería larga vida para la conformación de raciones militares, que fueron adelantados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALMF) en el mercado de compras públicas de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC).

Se encontró un acuerdo ilegal entre estas cuatro empresas, a través del cual se distribuyeron las adjudicaciones que afectaron la libre competencia en 18 procesos de adquisición llevados a cabo entre enero de 2011 y marzo de 2018. La SIC compulsó copias a los entes de control por el comportamiento desplegado por la ALFM.

“Listos para tu funeral”

A comienzos de diciembre se instalaron vallas en algunos municipios de Caldas con un polémico mensaje para concientizar a la ciudadanía durante las fiestas decembrinas: “Estamos listos para tu desorden de fin de año: ya adquirimos más bolsas negras para agilizar el funeral”, decía la pieza publicitaria.

El director de la Territorial de Salud de Caldas, Carlos Iván Heredia, dijo que la valla es una forma de pedirle a la gente que cambie para poder salvar su vida. Sin embargo, la campaña desató polémica en redes y muchos consideraron inapropiado la forma de tratar un tema tan delicado como es el COVID-19.

Justos por pecadores (deudores)

En noviembre de 2020 se conoció el insólito caso de una ciudadana que denunció que aseguró haber sido objeto de “una serie de cobros amenazantes e intimidatorios” mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto por parte del Banco de Bogotá, a pesar de no tener ninguna relación con ella.

Según la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio, la ciudadana fue incluida como referencia en una solicitud de crédito, por lo que el banco no estaba autorizado para usar su información de contacto para adelantar la gestión de cobro de cartera de un tercero. Por esto, la SIC impuso una multa de $351 millones al Banco de Bogotá.

Marketing con historial crediticio

En septiembre, la Superintendencia de Comercio multó a Movistar Colombia con $263 millones por consultar el historial de crédito de un ciudadano con fines comerciales y de venta, sin contar con el consentimiento para ello. Según la denuncia del ciudadano, Movistar había consultado su historial crediticio en no menos de cinco oportunidades para ofrecerle planes o mejoras al plan contratado.

“Adicionalmente, puso de presente que una entidad financiera le negó un crédito que había solicitado, con fundamento en el número de consultas hechas por Movistar a su historial crediticio”, explicó la SIC.

Las pirámides no cerraron en pandemia

En junio de 2020, la Superintendencia Financiera intervino “Comunidad Solidaria”, una nueva pirámide que prometía convertir $2,5 millones en $20 millones (rentabilidad del 700 %) en tan solo 21 días con la condición de vincular a dos personas más. La captadora ilegal operaba en los municipios de Cachipay, La Mesa y Madrid.

La pirámide se promovía por voz a voz y se gestionaba por medio de un grupo de Whatsapp, en donde se daban las instrucciones y los lugares en donde se llevaban los potenciales nuevos miembros y se entregaba el dinero. Los denunciantes indicaron que en algunos encuentros asistían más de 100 personas. La Superfinanciera les ordenó a los cuatro promotores de “Comunidad Solidaria” devolver la totalidad del dinero captado.

Polémica defensa por lo colombiano

Este año diferentes celebridades se han sumado a la campaña de “compra colombiano” con el fin de ayudar a la golpeada industria local. Pero una publicación de Julieta Piñeres desató polémica. La modelo y presentadora reveló una imagen en la que sale posando con ropa colombiana al lado de un cartel que decía “lo único chino que ha durado más de cuatro meses es el COVID-19. Yo compro colombiano”.

Air Covid

El pasado 5 de octubre los miembros de la Filarmónica de Medellín quisieron deleitar a los pasajeros de un vuelo doméstico de Avianca desde la capital de Antioquia hacia Bogotá con un concierto en pleno trayecto a más de 10 mil pies de altura.

Pero la noticia desató polémica en redes sociales, pues el concierto se hizo con instrumentos de viento, lo que para muchos representa una violación a los protocolos de bioseguridad en plena pandemia. De hecho, la situación motivó a la Aerocivil a abrir una investigación al respecto.

Rappimulta

En octubre de 2020, la SIC multó a Rappi con la sanción máxima de $1.755 millones por violar las normas de protección al consumidor. En la investigación se encontró que Rappi no suministra información clara en materia de precios, manejan cláusulas abusivas que limitan su responsabilidad e implican renuncia de derechos de los consumidores, no informa sobre el derecho a retracto y no suministra suficientes datos sobre la devolución de vueltas en “Rappicréditos”.