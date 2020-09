Latam modifica propuesta de financiamiento para su reorganización

La solicitud presentada ante un tribunal de Nueva York permitiría acceder a US$2.450 millones requeridos para hacer frente al impacto del COVID-19.

El Grupo Latam Airlines informó que presentó al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York una propuesta modificada para el financiamiento DIP (debtor in possession, por sus siglas inglés). Lo que permitiría al grupo acceder a los US$2.450 millones requeridos para hacer frente al impacto del COVID-19.

Latam se acogió a finales de mayo al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de de Estados Unidos debido al duro golpe que recibió por la restricciones de vuelos durante la pandemia.

La semana pasada el juez James Garrity Jr., del tribunal de quiebras de EE.UU., rechazó una propuesta previa de Latam para acceder a un crédito de US$2.450 millones al considerar que no se ajustaba a las normas de bancarrota. (Lee la noticia completa aquí)

En la nueva propuesta Latam “no contempla la opción de convertibilidad para el Tramo C, dando respuesta a la objeción realizada por el honorable juez James L. Garrity Jr. Además, incorpora a varios de los principales interesados en participar del financiamiento del grupo”, explicó la aerolínea.

Según la empresa “los términos de la propuesta mantienen, en lo fundamental, la estructura original de financiamiento DIP”. Latam se encuentra a la espera de lo que disponga el Tribunal en relación a la propuesta modificada.

Los principales cambios en la propuesta son:

● El Tramo A, por un monto de hasta US$1.300 millones, seguirá siendo liderado por Oaktree Capital Management, L.P. quienes aportarán US$1.125 millones mientras que Knighthead Capital participará con US$175 millones.

● El Tramo C, por un monto de hasta US$1.150 millones, estará compuesto por US$750 millones proporcionados por Qatar Airways y los grupos Cueto y Eblen, US$250 millones por Knighthead Capital. Además, contempla la participación de accionistas minoritarios de Latam por hasta US$150 millones. En el caso de que no se alcance ese monto, el diferencial será proporcionado por los acreedores del Tramo C.

Antes de la pandemia, Latam volaba a 145 destinos en 26 países y efectuaba alrededor de 1.400 vuelos diarios.