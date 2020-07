“Libertad”, una colección que invita a comprar local y en digital

Diego Guarnizo es el diseñador encargado de abrir las puestas en escena de moda, el formato que reemplaza los desfiles, en la edición atípica y digital de la feria de moda más importante del país. Hablamos con el diseñador sobre su experiencia en este nuevo espacio virtual.

“Nada sacamos atemorizándonos”, dice Diego Guarnizo, el diseñador encargado de abrir las “puestas en escena” de Colombiamoda 2020, un evento que por la pandemia tendrá una versión inédita 100 % digital. Guarnizo, de cabello canoso, sonrisa constante y gafas redondas, nació en Villarica, Tolima. Se hizo diseñador por su abuela, que era costurera. La colección que presentará se llama Libertad. “Lo que a mí más me gustó de lanzar esta obra, a pesar del riesgo, fue que activó la industria de la confección en Medellín, a los artesanos y mi taller se abrió. Hubo una reactivación en la industria y en las economías de muchos hogares que estaban quietas”.

Las “puestas en escena” son el formato digital que reemplaza los desfiles presenciales y con el que los diseñadores mostrarán sus diseños a través de documentales cortos y fashion film en la primera versión digital de Colombiamoda.

El diseñador asegura que al tener la llave digital de las puestas en escena siente una gran responsabilidad, pero que también es una oportunidad para generar inspiración y darle “alas de libertad” a toda la industria de la moda para que le pierdan el miedo a lo digital.

“Quiero generar esperanza, grandes expectativas, ser un punto de comparación, sea positivo o negativo, pero ser un punto de arranque para que vengan otros diseñadores, otras marcas, otros emprendimientos y se atrevan a hacerlo porque es una alternativa para poder vivir, para que la economía se mueva”, asegura el diseñador, quien también tendrá un espacio en la parte de entretenimiento de la feria con un minidocumental en el que hablará sobre cómo ha sido el diseño de vestuario en televisión nacional durante los últimos 30 años.

Libertad es una colección inspirada en la campaña “Aisladas, no solas”, una iniciativa de la Fundación Avon que brinda apoyo a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género durante la cuarentena para prevenir la propagación del coronavirus.

“Esta colaboración es un tema más profundo que la moda misma. La moda y mi trabajo son un canal, pero quiero que se use para llegarle a mucha gente. Me gusta que involucren a los hombres para generar cambios y llevar este mensaje. El tema de la violencia contra las mujeres nos debe importar a todos. Lidero la campaña con todo mi ejército de mujeres para llevar el mensaje a todos los géneros, edades, sexos y colores”, afirma el diseñador.

“La puesta en escena lleva un mensaje de esperanza que, en medio del confinamiento por la pandemia, es indispensable para aquellas mujeres que han sufrido algún tipo maltrato a lo largo de la cuarentena”, asegura Ricardo Hinojosa, Gerente general de AVON.

Guarnizo es daltónico, por eso, según explica, sus colecciones se caracterizan por los estampados y los colores vibrantes. Quiere transmitir alegría y positivismo. En esta colaboración le hace un homenaje a su color favorito: el amarillo. También estarán presentes el rojo, azul, negro, blanco y rosa.

La colección tiene cuatro líneas. Accesorios, camisetas, vestidos y pantalones. Guarnizo se atrevió a hacer ropa interior y prendas de protección, una de las apuestas de la industria textil en tiempos de pandemia. En enero de 2021 saldrá una parte de la colección con diseños para el hogar.

Además del mensaje social de respeto hacia la mujer, la alianza entre el diseñador Diego Guarnizo y la Fundación Avon tiene otros componentes como la democratización de la moda y la reactivación de la economía en una industria afectada por la pandemia.

Para continuar con la tarea de llevar ropa de diseñadores reconocidos del país a los armarios de hombres y mujeres a precios asequibles, esta colección llegará mediante los catálogos de la revista Avon, en el Marketplace que habilitó Colombiamoda para adquirir las prendas en línea y en la tienda virtual del diseñador.

Además, las representantes independientes de la empresa podrán ofrecer los productos a través de sus redes sociales mediante un catálogo virtual, lo que permitirá que tengan comisiones y no se expongan al contagio.

“La colección estará disponible a través de las representantes Avon en Colombia, Ecuador y Perú. Estará a la venta a precios solidarios, es una colección de primer nivel, y ratificará la democratización de la belleza por la que trabajamos en Avon. Asimismo, cabe destacar que un porcentaje de las ventas será donado a la Fundación Avon para contribuir a la eliminación de la violencia contra la mujer mediante el desarrollo de campañas educativas”, agrega Hinojosa.

La inversión en responsabilidad social de esa empresa en Colombia, Perú y Ecuador durante 2020 es de US$700.000, de acuerdo con Avon. Esperan entregar US$100.000 dólares derivados de la venta de la colección Libertad.

Las prendas se podrán conseguir con precios desde $29.000 hasta $119.000. “Pedimos a la gente que compre colombiano para que apoyen y muevan la industria colombiana”, pide el diseñador de moda.

Guarnizo, quien es reconocido por su trayectoria de más de 30 años en el mundo de la televisión, dice que las “puestas en escena”, con las que los diseñadores presentarán sus colecciones en la versión digital de la feria, no representaron un reto, por el contrario, se sintió como “pez en el agua”.

“Una de las cosas que conozco a ciencia cierta es cómo, a través de lo audiovisual, transmitir emociones y, en este caso, mi reto fue mostrar en audiovisual una colección que le llegue a la gente al corazón”.

Además, la producción del video, que dura más de ocho minutos, también permitió generarle ingresos a la compañía Rayuela, que pertenece a la industria audiovisual, muy afectada por la pandemia. También a la musical con la cantante Catalina García, vocalista de Monsieur Periné, quien es imagen de la colección y su canción “Mi libertad” inspiró a Guarnizo.

***

El taller de costura de Diego Guarnizo está ubicado en el barrio Chapinero, en Bogotá. Antes de que decretaran el aislamiento obligatorio, el diseñador recibió a un grupo de estudiantes de LCI Bogotá en su espacio para que lo conocieran. Habló sobre su experiencia de más de 30 años en la televisión colombiana diseñando el vestuario para producciones como Laura, la santa, Bolívar o Las hermanitas Calle. También sobre su trabajo con artesanos y la riqueza cultural que tiene el país y que busca plasmar en sus colecciones.

Su primera vez en Colombiamoda fue en 2018 con la marca SOY, que tiene junto a la también diseñadora María Luisa Ortiz.

Permitió que las estudiantes recorrieran su taller y les presentó a cada uno de los integrantes de su equipo. Emocionado, les adelantó detalles de las colecciones que presentaría en Bogotá Fashion Week, evento aplazado por la pandemia y de la colección que estaba cocinando con Avon. Les mostró unos prints de colores vibrantes con golondrinas.

***

“La pandemia nos recogió, nos escondió y obligó a que miráramos hacia adentro. Libertad ya estaba en proceso, pero alcancé a guardarla porque hubo mucha incertidumbre. Cuando Colombiamoda nos sacó de la oscuridad, lo celebré. Sin embargo, no sé si esto sea un logro o un gran fracaso, te lo juro, pero lo que sí sé es que si no nos hubiéramos arriesgado no sabremos el 2 de agosto si fue lo correcto”, agrega.

La colección será presentada en una puesta en escena el jueves 30 de julio a las 5:00 p.m. a través de www.colombiamoda.com