Bioseguridad y productividad, los retos empresariales de la reactivación en Colombia

El país entra a una nueva etapa de manejo de la pandemia, en la que las empresas deberán cumplir con las normas de monitoreo y prevención de contagio entre sus equipos de trabajo, estipuladas por el gobierno, para garantizar la bioseguridad y la continuidad de sus negocios.

Es un hecho, luego de 5 meses de cuarentena y aislamiento social preventivo el Gobierno Nacional, con la coordinación de las administraciones locales, decidió que desde el 1 de septiembre se de el fin del periodo de cuarentenas frente al Covid-19. Y ahora, tanto el gobierno como los empresarios le apuestan a una normalización gradual de las actividades económicas, sociales, comerciales y productivas del país con el “aislamiento selectivo”.

Se espera así, iniciar una etapa de reactivación de la economía nacional con nuevo manejo de la pandemia en el país, para la cual es clave el cumplimiento de disposiciones que estructuró el gobierno nacional con expertos en temas epidemiológicos y de control sanitario, como la Resolución 666, de abril 24 de 2020, en la que define y expone medidas de bioseguridad y prevención activa que deben acatar las empresas y organizaciones para evitar una multiplicación descontrolada del virus.

Con la finalidad de apoyar a las empresas y compañías a cumplir estas disposiciones del gobierno, la compañía de innovación Identidad Technologies ha lanzado en Colombia la primera solución tecnológica pensada para el sector empresarial, PREVENTIC, que integra todos los elementos necesarios para garantizar el monitoreo y seguimiento estricto y continuo de la salud de sus empleados, tanto en oficinas, como en calle, o incluso en sus casas, mientras están trabajando.

Es una plataforma que permite enlazar dispositivos de toma de temperatura, datos personales, bases de datos, analítica, canales de comunicación, formularios inteligentes, alertas automatizadas y dispositivos de comunicación para cumplir activamente con estas tareas de monitoreo y seguimiento. Permite la creación y montaje y lanzamiento automatizado de campañas de prevención, concientización y recordatorios de acuerdo a las necesidades e intereses de cada organización.

Además, en caso de alertas positivas de síntomas tras el tamizaje y analítica en tiempo real, integra un canal de acceso a asesoría médica para asegurar, activamente, protocolos oportunos de prevención de contagio en equipos de trabajo fijo o móviles.

Esta plataforma, sin embargo, no está pensada sólo como una herramienta de monitoreo y seguimiento en Covid-19, “nos interesa que las personas se sientan acompañadas y protegidas en estos momentos, a veces cuando hablamos de productividad y tecnología olvidamos el lado humano, por eso con PREVENTIC se puede personalizar el tipo de escucha que se está haciendo, estructurando formularios que indaguen por el estado emocional, anímico y hasta familiar de los equipos de trabajo, lo que es muy importante en esta contingencia. Así mismo se puede personalizar a quién le llega la información y por cual medio, ya sea la responsable de salud ocupacional o la psicóloga laboral, por ejemplo”, explica Luisa Sánchez, VP of SMS and Communication Solutions de Yellow Push de Identidad Technologies.

Entre las funcionalidades de esta herramienta de prevención activa, está el control y actualización diaria a través de voz (IVR) y el envío de SMS con recordatorios de seguimiento a los empleados (al llegar a la oficina lávate las manos por 20 segundos, por ejemplo) y alertas, de forma que puede funcionar incluso sin conexión a internet. La comunicación y guía para usuarios de PREVENTIC se fortalece con el uso de chatbots y agentes virtuales.

“Sabemos que en la nueva normalidad el monitoreo de la salud en los equipos de trabajo es fundamental para garantizar la continuidad de las operaciones, ya sea porque tienes muchos teletrabajadores o porque tienes muchos empleados en campo, pero que esto no debería tomar mucho tiempo, por eso los formularios inteligentes permiten que con una sola respuesta, se actualicen datos recurrentes, así como hacer el análisis automático de estos para identificar riesgos en tiempo real, ya sea al día a día o proyectados, como lo requiera la empresa”, comenta Luisa Sánchez.

La interfaz de la plataforma, que cuenta con representación y soporte directos en Colombia, se encuentra disponible en inglés y español, además, diferente a aplicaciones o herramientas genéricas para monitoreo, se puede personalizar para cada empresa desde el diseño hasta la funcionalidad, ideal para corporaciones con un gran número de empleados, aunque está pensada para Pymes o grandes empresas en su funcionamiento y alcance, sin importar su número de empleados.

La reactivación económica es el momento para lograr que la productividad regrese, y ante los retos y riesgos que puede representar, más allá de las guías del gobierno, para mantenerse abiertas en adelante, las empresas dependen de su proactividad, rigurosidad y atención en el cuidado, monitoreo y acompañamiento a sus empleados.