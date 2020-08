Emprendimiento ofrece cursos gratis en el negocio de la belleza

Ya han logrado capacitar a más de 3.000 personas en todo el país para que puedan emprender en trabajos del sector de peluqueros, manicuristas, esteticistas y barberos. Su foco está en incentivar productos orgánicos en un sector que mueve más de 2,6 billones de pesos al año, de acuerdo con la Federación Nacional de Departamentos.

“Iniciamos en 2017 como un spa de uñas pequeño, pero vimos la necesidad que tenían las manicuristas y que los productos para hacer manicura semipermanente y extensión de uñas artificiales eran muy costosos y las capacitaciones también, entonces nos dimos cuenta que la mayoría de personas que se dedican a este servicio son de escasos recursos, así fue como creamos nuestra empresa Charlotte Cosmetics”, contó Valerie Delgado Ramos, creadora de Charlotte Cosmetics y de la Ruta Charlotte.

Delgado Ramos empezó con un local, que poco a poco fue creciendo y que finalmente se convirtió en una marca de productos especializados en las uñas, orgánicos y libres de formaldehído, ftalato de dibutilo y tolueno, que tienen efectos nocivos en la salud. Según un estudio del Centro Canadiense de Seguridad y Salud Ocupacional el uso prolongado de tolueno puede provocar una severa irritación pulmonar y daño en el tejido, en caso de inhalación, así como dermatitis (piel seca, roja y con picazón) cuando tiene contacto recurrente con la piel.

Charlotte Cosmetics es una marca ECO para uñas y extensión de pestañas, 100 % bioseguros, cuentan con una certificación europea y es considerada una gran apuesta para la salud de las personas, del cliente, de la manicurista, además de ser cosméticos amigables con las uñas y el medio ambiente.

Le sugerimos leer: ¿Cómo cuidar la piel con el uso del tapabocas?

“Queríamos ofrecer un producto de buena calidad y económicos para que las personas tuvieran acceso a él. Están hechos principalmente en resina natural, libres de químicos. Le sirven a cualquier persona con cualquier tipo de enfermedad, porque no tienen contraindicaciones por los compuestos orgánicos con los que son fabricados”, explicó Delgado.

No solo se dedican a vender sus esmaltes, geles y extensión de pestañas, sino que también crearon la Ruta Charlotte, una iniciativa que busca visitar todos los rincones del país para capacitar gratuitamente a mujeres y hombres que quieran aprender acerca del embellecimiento de las manos, el cuidado y decoración de las uñas.

“Mi participación en la Ruta Charlotte me ha beneficiado en estos momentos de pandemia, ya que me dio la posibilidad de poder aprender muchas cosas. Soy manicurista desde hace 18 años y con los conocimientos que adquirí con los cursos he podido agregar nuevos servicios a mi emprendimiento”, dijo Natalia Hernández, manicurista de profesión en Antioquia y una de las beneficiadas.

El proyecto de la Ruta Charlotte se viene realizando desde hace dos años, en los que visitaron poblaciones de Villavicencio, Cali, Bogotá, Girardot, Yopal, Antioquia y más. Al final de la capacitación a las personas se les certifica en el manejo de los productos y diferentes técnicas. “En las capacitaciones les entregábamos un kit con todos los implementos para que las personas que participaban pudieran realizar las prácticas de este arte. Por la pandemia, nos tocó reinventarnos para poder seguir capacitando virtual y gratuitamente”, indicó Delgado.

Uno de los sectores que se ha visto muy afectado por las medidas adoptadas por el gobierno nacional para contener el contagio de COVID-19 son los negocios de belleza a nivel nacional y, es que según la Federación Nacional de Departamentos en Colombia existen unos 100.000 comercios dedicados a la peluquería y la belleza. La entidad resaltó que este sector mueve más de 2,6 billones de pesos al año y de él viven unas 180.000 personas entre peluqueros, manicuristas, esteticistas, barberos y personal de aseo.

Debido a la situación actual los planes de la Ruta Charlotte cambiaron, por eso ahora las personas interesadas podrán inscribirse en el curso básico virtual, que dura cinco horas y el cupo máximo es de 100 personas. Los interesados pueden inscribirse a través de las redes sociales de la compañía y en su página web www.charlottevdr.co.

“Hemos pasado por momentos muy difíciles y el hecho de poder participar para aprender acerca de nuevas técnicas nos ha servido mucho en estos tiempos de pandemia, además nos han mostrado que les importa el bienestar de todos nosotros, que trabajamos por el diario para subsistir”, contó Hernández.

Se destaca que el proyecto hace un seguimiento de todos los estudiantes brindándoles un acompañamiento constante para resolver cualquier duda que tengan, igualmente genera espacios para apoyar, asesorar y acompañar a todas las personas que quieran comenzar su emprendimiento y generar ingresos adicionales. Han capacitado a más de 3.000 personas en todo el territorio nacional.

“Lo que queremos es darle la oportunidad a las personas para que crezcan en conocimiento y también enaltecer la labor del manicurista profesionalizándola, ya que no estamos catalogados como profesionales de belleza, entonces lo que deseamos es enseñarles técnicas innovadoras para que puedan ofrecer nuevos servicios”, resaltó Delgado.