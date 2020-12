Emprendimiento social, un modelo de negocio que dinamiza la economía

RECON presenta la radiografía del emprendimiento social en Colombia a partir de una encuesta aplicada a 500 emprendedores sociales de todas las regiones.

RECON, con el apoyo de Suecia, llevó a cabo la segunda encuesta dirigida a emprendedores sociales del país, aplicada a más de 500 emprendedores sociales. Se buscó identificar el estado de este modelo de negocio que está creciendo en Colombia y en el mundo, y se está convirtiendo en un motor para impulsar el desarrollo social, ambiental y económico. La información recolectada permitió obtener datos que reflejan las oportunidades y fortalezas, así como las debilidades, retos y dificultades que enfrentan los emprendedores sociales en el país. Los resultados serán socializados este 4 de diciembre de 2020 en el II Summit de Emprendimiento Social en Colombia organizado por RECON y que se llevará a cabo de manera digital en: https://summit.reconcolombia.org/.

Estado del emprendimiento social en Colombia

Según los resultados de la encuesta, la totalidad de emprendimientos sociales trabajan en beneficio de poblaciones vulnerables del país como niños, niñas y adolescentes (57,7%); mujeres (45,2%); población rural (34,2%); adultos mayores (27,9%); víctimas del conflicto armado (23,1%); población en condición de discapacidad (16,7%); comunidades indígenas (16,1%); población LGBTI (15,4%); afrodescendientes (15%); excombatientes (10,4%) y refugiados o inmigrantes (4,3%).

Su trabajo lo realizan desde la Educación (24,4%), Medio Ambiente (21,1%), Construcción de paz y DD.HH (15.4%), Economía Naranja (11,7%), Salud y Bienestar (8,7%), Desarrollo agrario (6,4%) y Equidad de género (3,2).

45,5% de los emprendedores sociales tienen entre 18 y 35 años, lo que señala el gran interés de los jóvenes por generar cambios sociales y, al mismo tiempo, desarrollo social y económico, a través del emprendimiento social.

Es un modelo de negocio que aporta a la inclusión, la equidad de género y al empoderamiento económico de las mujeres, lo cual se evidencia en que el 54.8% son liderados por hombres y el 45.1% por mujeres, una relación 1:1 a diferencia de la relación 2:1 que se da en el emprendimiento convencional. Y en cuanto a generación de empleo 55% de sus colaboradores son mujeres, lo que permite eliminar brechas de desigualdad entre géneros al acceso laboral.

En relación a la formalización de estos modelos de negocio el 44,6% de los emprendimientos sociales en el país son informales. De los formalizados el 43% se han constituido como entidades sin ánimo de lucro principalmente y solo el 14,2% como sociedades comerciales. Convirtiéndose en una de las principales barreras para su crecimiento y sostenibilidad, evidenciando la necesidad de reconocerlo como un sector de la economía.

El 55,7% de los emprendimientos sociales no paga ningún impuesto. Esto indica el nivel de informalidad del sector y la necesidad urgente de promover el reconocimiento y formalización del emprendimiento social. Así mismo, el 43,1% considera que los gastos de registro de Cámara de Comercio son altos. Los altos costos de formalizarse son un incentivo negativo para los emprendedores sociales de mantenerse en la informalidad.

En cuanto a la formación el 69% de los emprendedores sociales son profesionales y el 14% de ellos tienen posgrado. Sin embargo, el 59,7% no gana ningún ingreso por su emprendimiento social y el 36,7% ganan menos de 2 salarios mínimos. Obtienen poca remuneración por la labor que realizan.

El 31.4% operan en zonas donde hay presencia de grupos armados ilegales, el 22.5% manifestaron que se inspiraron en las condiciones de violencia y el conflicto para iniciar sus proyectos y el 95% considera que contribuye a la construcción de paz y al posconflicto a través de sus emprendimientos sociales.

En cuanto a los recursos para el desarrollo de su emprendimiento social, el 42% son impulsados por recursos propios de sus líderes o socios. Así mismo, el 15% usa fondos estatales de aceleración e inversiones privadas. Solo el 20% de la venta de productos y/o servicios, porcentaje que muestra que son muy pocos los que han logrado ser rentables y sostenibles.

En relación al sistema financiero, el 66.2% de los emprendedores sociales considera que no existen líneas adecuadas para apoyar este tipo de negocios en el país y el 18% ha tenido dificultades para acceder al sistema financiero por falta de personería jurídica, fiador, historial crediticio o garantía.

A pesar de que este tipo de emprendimiento brinda soluciones a problemáticas sociales y ambientales y al mismo tiempo genera desarrollo económico y social en comunidades vulnerables todavía no es reconocido en Colombia y necesita de los esfuerzos tanto del sector público y privado para ser fortalecido.

Emprendimiento social, un modelo de negocio que no se le da importancia en Colombia

Para Andrés Santamaría, director de RECON, el emprendimiento social es un modelo de negocio que debe ser reconocido como un sector de la economía, que la dinamiza y que aporta al desarrollo sostenible. “Ser reconocido implique un marco legal, jurídico y normativo que establezca los lineamientos y condiciones para el desarrollo de este modelo de negocio social”.

“Hemos encontrado que el emprendimiento social aporta al desarrollo económico de los países y sería el camino para la reactivación económica que necesita Colombia, es el momento de debatir cómo desde este modelo de negocio se puede impulsar el desarrollo económico y social sostenible”, aseguró Santamaría.

El director de la entidad argumentó que las cifras globales demuestran que el emprendimiento social puede volverse un dinamizador del PIB y un impulsor de un crecimiento económico sostenible e inclusivo. Un estudio del British Council indica que los emprendimientos sociales representan el 10% del PIB de Francia, el 15% del PIB de Italia, el 15.9% del PIB de los Países Bajos y Bélgica. En la Unión Europea generan 11 millones de empleos y en la India se calcula que genera unos 38 millones de puestos de trabajo.

En Colombia eso aún lo podemos medir porque no tenemos los elementos para hacerlo, debido a que no se reconoce como un modelo de negocio y no tenemos instrumentos formales para dar argumento, sin embargo, un estudio del Centro de Gobernanza para el Cambio Iberoamericano señala que los negocios del cuarto sector, que son las empresas con propósito, representan el 2% de PIB en Colombia.

Con RECON, hemos realizado el ejercicio de encuestar a los emprendedores sociales para poder determinar el estado de este ecosistema en el país y conocer como se desarrolla este modelo de negocio.

Conclusiones y Recomendaciones para fortalecer el Ecosistema del Emprendimiento Social

• En Colombia existe una gran capacidad de innovación social en todos los departamentos.

• El emprendimiento social no es reconocido en Colombia como un modelo de negocio.

• El emprendimiento social en Colombia puede llegar a ser un gran impulsor de la economía

• La falta de políticas públicas y normatividad asociada a impulsar y hacer sostenible el emprendimiento social en Colombia genera que:

1). Que los emprendimientos sociales no sean rentables y sostenibles. El 80% de los emprendimientos sociales viven de donaciones y aportes, no han logrado comercializar un producto u ofrecer un servicio.

2). Que se frene el desarrollo territorial y comunitario en regiones vulnerables donde la aparición de emprendimientos sociales se convierte en una alternativa para suplir la ausencia del Estado. El 100% de estas iniciativas trabajan con poblaciones vulnerables, brindando oportunidades de transformación social.