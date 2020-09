“Yo estoy en mi mejor momento, no cuando estoy triunfando, tampoco cuando me caigo, sino cuando me levanto”, dice esta periodista, autora y presentadora TED en este episodio de "Aprender de los Líderes″, con Ricardo De La Blanca.

Mariana Atencio, periodista venezolana-estadounidense que brilló en MSNBC y NBC News, es la invitada de este episodio.

Llegar a la cima no fue un camino fácil, y a través de esos momentos de dolores y privaciones adquirió la sabiduría que comparte en esta conversaión.

Del impacto que tuvo en ella la educación en sus primeros años en Venezuela, pasa a contar las batallas que debió enfrentar como una inmigrante durante la pasada crisis financiera, en la que se quedó sin trabajo, tuvo su visa en peligro y debió comenzar desde abajo de nuevo a pesar de tener una maestría de Columbia University. Mariana enfatiza en la importancia de tener siempre un plan B.

Uno de los más dramáticos momentos de su vida ocurrió cuando vivía todavía en Venezuela y fue asaltada: arrodillada y con un revólver en la frente, mientras contaba hasta cien, decidió que si salía de allí con vida daría todo para llevar al límite sus posibilidades.

De ahí que diga firme: “Yo estoy en mi mejor momento, no cuando estoy triunfando, tampoco cuando me caigo, sino cuando me estoy levantando”.

