Lograr reunir el talento de mujeres y hombres de entre los 16 y 35 años con las necesidades de las empresas y que, además, exista la posibilidad de llegar a plazas de trabajo con salarios de ingreso que puede estar por los 3 millones de pesos, el gran objetivo.

En entrevista con El Espectador, el CEO de Protalento, Juan David Aristizabal, quien también es copresidente del Foro Económico Mundial en 2019 y catalogado como uno de los 17 líderes emergentes WISE más importantes del mundo, cuenta en detalle de qué se trata esta iniciativa que pretende lograr que los jóvenes que buscan empleo ocupen estos cargos que tanto necesitan las empresas, específicamente en tecnología.

¿Qué es Protalento?

Somos una aceleradora de carreras digitales y tecnología para personas en América Latina. Utilizamos la tecnología para detectar talentos e impulsarlos para que puedan llegar a oportunidades en el mercado laboral. Nuestra misión es impulsar personas con talento, interesadas en la tecnología para cerrar la brecha de desempleo y acelerar el progreso de América Latina. Creemos en una solución de mercado que confía y apuesta por el talento latinoamericano y atrae los recursos educativos y financieros necesarios para cambiar el futuro de nuestra comunidad.

¿Cómo funciona? ¿Cómo una persona u organización accede?

Creemos que todos las personas deberían tener un manager y por eso decidimos crear esta solución. Para las personas que estén teniendo dificultades en su reconversión laboral o quieran entrar en el mundo de la tecnología, o digital, pueden postularse. Como managers de talento ofrecemos rutas de formación pertinente a las necesidades del mercado laboral. ¿Qué quiero decir con eso? Que gracias a la data de las empresas y las necesidades laborales del mercado sabemos en qué deben formarse nuestros talentos. Pasos: primero, identificamos oportunidades laborales en la red de empresas. Segundo, buscamos talentos que tengan el potencial de ocupar estos cargos identificados. Hacemos una convocatoria específica para las necesidades de las empresas. Tercero, seleccionamos un grupo de talentos que formamos y acompañamos para acercarlos a la mejor oportunidad laboral de acuerdo con sus intereses y perfil.

La formación incluye un ‘bootcamp’ para desarrollar competencias TIC, el desarrollo de un proyecto de grado, matemáticas, analística de datos, inglés y, nuestra columna vertebral, formación en habilidades para el siglo XXI, con énfasis en competencias socioemocionales. Nosotros contratamos a los mejores tutores e instituciones para la formación. El acompañamiento incluye un equipo de tutores en los distintos componentes de la formación y un mentor o mentora por cada talento, que es también una pieza clave de la ecuación. El mentor es un profesional exitoso de varios sectores, que inspira, guía y se convierte en referente de los talentos. Cuarto, buscamos, con los talentos, una gran oportunidad laboral y los acompañamos en el proceso de preparación y aplicación. Finalmente, acabamos con un seguimiento al proceso de adaptación del talento a la empresa y formamos una red de talentos que intercambian experiencias, se apoyan a lo largo de su carrera.

Para postularse a esta ruta, las personas pueden aplicar en: https://protalento.org/me-quiero-postular/ En este momento está abierta la tercera convocatoria, hasta el 5 de diciembre de 2020. En esta convocatoria buscamos personas entre 16 y 35 años, apasionadas por la tecnología, con elevado desarrollo de competencias matemáticas y socioemocionales, con nociones de programación e incluso con interés en hacer una reconversión laboral. A las empresas con necesidades de talento en tecnología las invitamos a contactarnos. Estamos formando personas con talento, que pueden fortalecer sus equipos.

El desempleo juvenil es un problema crítico en nuestra sociedad. ¿Cómo pueden ustedes solucionar ese problema?

ProTalento nace, precisamente, motivado en parte por reducir las cifras de desempleo. Hay muchas personas, especialmente jóvenes, buscando empleos y por el otro lado muchas empresas están buscando talentos en tecnología. En ProTalento queremos acercar estas dos realidades y lograr que los jóvenes que buscan empleo ocupen estos cargos que tanto necesitan las empresas, específicamente en tecnología. Al saber que quieren las empresas buscamos que nuestros talentos se formen en lo que requiere el mercado y así tener mayores probabilidades de empleo.

La pérdida de empleo con la llegada de la pandemia ha impactado con más fuerza a las mujeres. ¿Cómo mejorar las condiciones laborales de las mujeres?

El sector de la tecnología es precisamente un sector en el que las mujeres han participado en menor proporción que los hombres. Esto tiene una brecha histórica detrás que hace que menos mujeres estudien carreras relacionadas con las tecnologías y, por consiguiente, tengan menos oportunidades laborales en este sector. Por otro lado, el sector de la tecnología ofrece salarios proporcionalmente más altos que otros sectores. Por ejemplo, con las empresas aliadas de ProTalento estimamos que el salario de ingreso puede ser de alrededor de 3 millones de pesos. En ProTalento estamos enfocados en vincular mujeres y por eso nos hemos aliados con organizaciones como Geek Girls y Juventus, para lograr reclutar mujeres e incluso tomar medidas afirmativas para que se postulen y las seleccionemos. De esta manera esperamos que más mujeres lleguen al sector de la tecnología y accedan a los salarios que ofrece este sector.

Dicen que las universidades no están formando a los profesionales que necesita el mundo laboral, o por lo menos lo que se está necesitando ahora mismo. ¿Cuál es su postura frente a ello?

Hoy se necesitan múltiples soluciones para la transformación y la reconversión laboral. Es una realidad que en el sector de la tecnología las universidades aún no están graduando suficientes personas para ocupar los cargos disponibles y que, además, las propuestas de formación que están ofreciendo no logran responder a la velocidad en que está transformándose el sector. En este sentido, ProTalento le apuesta a ser managers 4.0, es decir usar data para crear rutas de formación, acompañamiento y mayores probabilidades de tener el perfil que necesitan las compañías. No somos una institución de formación, ni pretendemos reemplazar la educación formal, pero sí consideramos que por las necesidades que tiene el sector la formación que están haciendo las universidades no es suficiente.

¿Qué oportunidades pueden ustedes ofrecer para aquellos jóvenes que no tienen dinero para llegar a la universidad pero tampoco consiguen empleos de calidad?

Este es uno de los perfiles que estamos buscando. Hay con personas talento que no tienen las posibilidades económicas de acceder a la universidad. Para estas personas ofrecemos las rutas de formación, acompañamiento y conversión de su perfil en uno muy apetecido por el mercado laboral, que les permiten acceder a trabajos estables y bien remunerados, que les permiten tener ingresos para avanzar en una carrera en tecnología, puede ser en una universidad o a través de formaciones alternativas.

Ustedes hablan de Full Stack Devolpers, Front Developers, Data Scientist y UX/UI Designers. ¿Quienes no estén ahí no son de su interés?

No, estos son los perfiles que estamos identificando actualmente, pero en cada convocatoria buscamos personas con perfiles distintos, a partir de las empresas asociadas a la convocatoria. En conclusión, buscamos personas con intereses y que quieran formar su talento para tener estos perfiles u otros para desempeñarse en el sector de la tecnología.

¿Qué pasa con quienes se han formado empíricamente pero no tienen títulos para certificar sus habilidades?

Las necesidades del sector de contratar talento son tantas que el diploma está dejando de ser un requisito. En ProTalento le apostamos a que personas sin diploma, con una formación robusta y un acompañamiento estratégico puedan lograr grandes oportunidades laborales. Por eso le apostamos al talento, más allá de los títulos. Evaluamos las competencias TIC para asegurarnos que pueden ser exitosos en el trabajo que consigan porque, entre otras cosas, tienen la formación técnica necesaria. Además, formamos talentos para que vean los retos como grandes oportunidades, que estén determinados a lograr metas y a crecer con las dificultades. Por esto la formación en habilidades para el siglo XXI es nuestra columna vertebral. Lo que no saben o no tienen certificado nuestros talentos, les enseñamos a aprenderlo de manera autónoma.

Hay muchas personas de más de 50 años que ya no consiguen trabajo pero sí tienen habilidades comprobadas. ¿Hay una opción para ellos aquí?

En la actual convocatoria estamos buscando personas entre 16 y 35 años, porque son las necesidades que identificamos actualmente entre nuestras empresas aliadas. Esperamos tener convocatorias con rangos de edades distintas de acuerdo con las necesidades de las empresas.

¿Quién está detrás de Protalento?

Detrás de ProTalento está un equipo con una formación de calidad, con experiencia en educación, en trabajo con jóvenes, en habilidades para el siglo XXI, en especial en competencias socioemocionales y, sobre todo, con vocación de servir y trabajar para cerrar brechas y acercar oportunidades. En el equipo directivo está Laura Aristizabal, Líder de Empleabilidad; Camila Gómez, Líder Pedagógica; Rubith Tuberquia, Líder de Operaciones; Victor Saavedra, Economista y Javier Zulia, Científico de datos. Por el lado de las empresas está Village Global, Grupo de la Bolsa de Valores de Colombia y Sophos. Por las instituciones educativas aliadas están Acamica y Slang. Por las aceleradoras el Centro de innovación de Harvard y la Fundación Qatar. Los socios fundadores son Mariano Parró, Juan David Aristizábal y Victor Saavedra. Y la junta fundadora está compuesta por Vicky Colbert, exvicemnistra de Educación; Santiago Suarez, fundador de addi; Paola Restrepo, exdirectora de Fedesoft; Jimmy Garcia, emprendedor social; Javier Arce, exministro y Monica Contreras, empresaria.