“Si no es tu pasión, no puedes montar un negocio”: Diana Burillo

La fundadora de HandMade Beauty, pionera en la belleza con conciencia ecológica, es la invitada al podcast Aprender de los Líderes, con Ricardo De La Blanca.

Aun cuando en medio de la pandemia Diana Burillo no sabe siquiera si sus tiendas volverán a abrir, conversa con optimismo sobre el futuro en este epidodio de Aprender de los Líderes, el podcast de Ricardo De La Blanca para El Espectador con líderes empresariales que precisamente cuentan sus historias de vida como ejemplo para momentos difíciles como los que vive la humanidad en estos tiempos.

Burillo, nacida en México y heredera de una familia de empresarios, reconoce como gran guía a su bisabuelo Emilio Azcárraga, de quien no solo destaca su visión para los negocios sino particularmente su legado de ayuda a los demás y desprendimiento del dinero. “Pude haber sido una persona insensible por la gente con la que crecí, pero mi familia no es así”, dice Diana.

Frente a la incertidumbre de la pandemia, insiste en que hay que mirar adelante. “Podemos cambiar nuestras realidades dependiendo de cómo pensamos. No hay que temerle al fracaso”, dice.

Y es que esas tiendas, cuyo futuro hoy sabe incierto, así mismo lucían cuando hace ocho años decidió montarlas en Madrid para un mercado que parecía imposible, el de la belleza y con conciencia ecológica. “Me decían que estaba loca cuando hablaba de mi proyecto”, recuerda hoy.

Las metas ambiciosas y no parar en busca de llegar a ellas lo considera fundamental. “La ambición y la abundancia se ven como algo negativo, pero no, son positivas”, dice. Eso sí, advierte, si se hace por gusto y para multiplicar el bienestar y no por dinero o por codicia.

“Si no es tu pasión, no puedes montar un negocio”, dice Burillo, para quien cualquier trabajo en el que te sientas contento es dignificante. Lo dice ella, cuyos primeros ingresos a los 15 años los obtuvo haciendo uñas de acrílico en un Walgreens de New Orleans.

Su consejo para la pandemia: “Ahora, más que nunca, es importante la autodisciplina”

Escuche aquí la charla de Diana Burillo con Ricardo De La Blanca: