Solo el 1 % de los emprendedores considera de fácil acceso los incentivos del gobierno

Las vías de crecimiento que prefieren los emprendedores son el financiamiento a través de fondos de capital privado y mantenerse privados creciendo orgánicamente.

Una de las alternativas para alcanzar un crecimiento económico y el mejoramiento de la productividad a nivel nacional e internacional, está relacionado con los emprendimientos, especialmente aquellos basados en proyectos de innovación y de rápido crecimiento (startups); estos exploran nuevas alternativas de negocio en mercados no explotados y satisfacen un sin número de necesidades de la población, además generan mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos y abren nuevas alternativas de empleo. El informe 'Ventures Colombia: percepciones, expectativas y retos de los emprendedores´, realizado por KPMG en Colombia, muestra un panorama sobre este tema en el país.

Uno de los hallazgos más interesantes, es la advertencia de los emprendimientos para encontrar financiación, el 91% asegura que no ha recibido inversión por parte de un fondo de capital privado, entendiendo que este no solo se refiere a la transacción sino también a un ciclo continuo de recaudación de fondos y gestión de cartera. El capital privado como esquema de inversión se encuentra generalmente integrado por grupos de socios inversionistas que adquieren participación en compañías privadas, es decir, que no cotizan en la bolsa de valores.

El panorama cambia cuando se buscan fondos de alguna entidad que promueva la innovación, el emprendimiento y el crecimiento empresarial, ya que el 53% de los emprendimientos aceptan que han obtenido beneficios, mientras el 47% dice que no. Es decir, se ve un gran porcentaje que obtuvo algún tipo de asistencia, pero aun así casi la mitad sigue sin haber recibido alguna ayuda o inversión.

Del total de los emprendimientos que han sido beneficiados por instituciones que promueven la innovación, el emprendimiento y el crecimiento empresarial, entre otros, se evidencia que la participación de la muestra se concentra en las entidades como MinCIT (20%) con INNpulsa adscrita y sus diversos programas; Cámaras de Comercio (16%); MinTIC, con programas como Apps.co (13%), ANDI del futuro (9%); y Ruta N (7%), estos representan el top 5 de las entidades nombradas por los emprendedores

Los beneficios que los emprendedores han recibido por parte de las entidades y programas mencionados se encuentran representados en su mayoría por mentorías 20%; capital, 18%; luego vienen consultoría y capacitación, ambos con 13%; y aceleración, 5%.

Un desafío que aborda a los emprendedores, y que a primera vista parece ser menor pero no lo es, viene sobre la confianza que tiene la gran mayoría en tener bases sólidas sobre conocimientos acerca de los asuntos regulatorios y fiscales en su modelo de negocio. Sin embargo, el 30% considera que tiene falencias en este aspecto, y al 100% de ellos les interesaría obtener apoyo en materia de consultoría para profundizar y conocer más sobre estos temas relacionados con su empresa o proyecto.

¿Qué pasa con el funcionamiento interno?

La encuesta indagó la claridad que se tiene sobre la estructuración de las responsabilidades y funciones de cada socio o fundador en el proyecto o empresa, a lo cual el 80% precisó que las tienen claras y el 20% agregó que no, por lo cual la estructura organizacional presenta falencias que conducirán a posibles riesgos en diversos aspectos, pero para fortalecerse, el 91% de los emprendimientos consideran necesario implementar procesos y/o tecnología de innovación sostenible aplicados a su modelo de negocio.

Otro de los puntos débiles que aseguran tener los emprendedores colombianos es la ciberseguridad, apenas el 34% considera que su empresa o proyecto puede hacerle frente o están preparados para contrarrestar un ciberataque, y el 66% restante podría encontrarse en peligro y vulnerabilidad a cualquier tipo de ataque. Una explicación puede estar asociada con la percepción errónea de los riesgos cibernéticos, es decir, considerar que únicamente se materializan en los escenarios donde la competencia central del negocio es digital. Lo cierto, es que en la gran mayoría de los sectores está presente este tipo de riesgo.

Un dato revelador advierte que apenas el 1% de los emprendedores considera que los incentivos gubernamentales son de fácil acceso y adecuados. De igual manera, es importante resaltar que el 29% del ecosistema considera que no son suficientes y el 31% los califica como de difícil acceso. Además, un 21% de los participantes en el estudio desconocen cuáles son los que podrían aplicar o que clasificarían para su empresa.

El 69% de las respuestas coincidieron en que es necesario conocer la necesidad del mercado a satisfacer, como primer aspecto relevante. En segundo lugar, se posiciona la importancia de definir el diferenciador o la promesa de valor que otorgará la empresa al mercado con 67%; ocupando el tercer lugar, con 38%, se clasificaron dos aspectos: el primero, realizar el plan de negocio o planificación financiera (como se obtendrán los ingresos) y el segundo, es la búsqueda de socios o aliados estratégicos. Luego de eso, se posicionan las opciones de contratar consultores expertos al iniciar o crear una empresa y la definición de procesos y funciones.

Para concluir, los emprendedores especificaron la vía de crecimiento que se ajustaría más a su estilo de proyecto o empresa. Los resultados -nuevamente- llevaron el tema a la solicitud de financiamiento a través de fondos de capital privado (41%), mantenerse privada y crecer orgánicamente (39%), mantenerse privada (9%), procesos de fusión o adquisición entre empresas (7%), financiamiento en general (2%), generación de una OPI -venta acciones al público- (1%) y no sabe o no responde (1%).