Still New, el emprendimiento que reutiliza ropa infantil para ayudar a otros

Se trata de un marketplace nacido en medio de la pandemia por COVID-19 que busca, por medio de la reutilización de prendas para niños, reducir el impacto ambiental que genera la industrial textil en el mundo y ayudar económicamente a fundaciones.

La industria de la moda es una de las más contaminantes del mundo. El gasto de materias primas, el desperdicio de agua y el uso de químicos son solo algunos de los factores que impactan negativamente al planeta. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el sector textil produce el 20 % de las aguas residuales y el 10 % de las emisiones de carbono en el mundo.

En datos de esta misma entidad, tan solo en la fabricación de un kilo de ropa se gastan aproximadamente 10 litros de agua, que si lo comparamos con alimento alcanzaría para preparar sopa para casi 50 personas. Y más allá de lo que se utiliza para su producción, está el tiempo que demora en descomponerse: hasta 500 años, según datos del movimiento global Fashion Revolution.

En los últimos 15 años la producción de ropa en el mundo se duplicó, pero su utilización bajó en un 40 %. Aun así, menos del 1% de la ropa producida se recicla. Para hacer frente a esta problemática, tres mujeres líderes en sostenibilidad y medio ambiente, Ana María Cortés, Alicia Lozano y Carolina García Arbeláez, decidieron crear la plataforma Still New, un emprendimiento con el que buscan cambiar los hábitos de consumo para aportar a un mejor planeta.

“Still New es un emprendimiento social de moda sostenible para niños que busca reducir el impacto ambiental y aumentar el aporte a la sociedad a través de la compraventa de ropa usada”, asegura Carolina García, una de las fundadoras de Still New. Para ella, el tema de la economía circular es factor fundamental a la hora de emprender, más aún en medio de una crisis.

Con más de 500 prendas donadas en la primera etapa, este emprendimiento se convirtió en el primer marketplace de ropa usada premium de niños entre 0-12 años que dona sus ganancias a fundaciones. “Actualmente Still New trabaja con cuatro fundaciones aliadas que reciben la utilidad de la venta de la ropa: la Fundación Emilio que ayuda a niños en tratamiento oncológico y niñez en situación vulnerable; la Fundación Omacha que crea estrategias para garantizar la conservación y el uso sostenible de ecosistemas y especies acuáticas y terrestres; Comparte, enfocada en combatir la desnutrición de la población afectada por los flujos migratorios; y la fundación Juanfe que contribuye a la transformación social y reducción de la pobreza”, explica García.

Para estas emprendedoras, la crisis que vive el mundo a causa de la pandemia de COVID-19 fue un empujón para lanzarse con la idea de negocio. Aunque hizo que se saltaran algunos pasos en el proceso de emprender, les permitió irse de lleno con lo que hoy es Still New, todo por medios digitales. “Nadie se imagina emprender en medio de una crisis, pero si se tiene una idea y una meta trazada y logra ver en los problemas grandes oportunidades, puede hacer una lectura más profunda de los potenciales consumidores y terminar por adaptarse al momento”, asegura Alicia Lozano, fundadora del emprendimiento.

El 5 de junio, durante el Día Internacional del Medio Ambiente, Still New lanzó su campaña #UnClósetPorElPlaneta, donde invitó a padres de todo Colombia a donar la ropa de sus hijos en perfecto estado para unirse a la causa. En menos de una semana ya tenían cerca de 200 prendas. Confirmaron que en Colombia hay muchas personas que quieren ayudar. Gracias a eso, pudieron lanzar su primer inventario con más de 500 prendas de la mejor calidad.

Varias mamás reconocidas se sumaron a la campaña #UnClósetPorElPlaneta. En esta primera colección, los seguidores de Still New pudieron y pueden acceder a prendas del closet de Ágatha, la hija de la actriz Juliana Galvis; de Olivia, la hija de la modelo Julieta Piñeres; de Guadalupe, la hija de la presentadora Johanna Moreno; de Bianca, la hija de la diseñadora Maria Alexandra Bueno; Rubén y Francesca, hijos de la diseñadora Diana Cepeda; Pedro y Alma, hijos de Manuela Gonzalez, entre otros.

“Existen otras plataformas que promueven la compraventa de ropa usada pero ninguna que lo haga para recaudar recursos para las fundaciones. Eso es nuestro valor agregado y mayor aporte a la sociedad. Por eso siempre hablamos de un modelo de economía circular y solidaria”, afirma Lozano.

¿Cómo funciona?

Still New propone un modelo circular y solidario. Los papás donan la ropa que sus hijos ya no usan pero que está en perfecto estado y eligen a qué fundación aliada quieren beneficiar con las ganancias de la venta. Still New les da toda la trazabilidad de la venta de las prendas, del dinero dado a las fundaciones y de los proyectos que se lograron financiar.

Still New recoge la ropa y hace una curaduría interna para asegurar la mejor calidad. Las prendas elegidas entran al marketplace digital. La ropa se vende por menos de la mitad de su valor comercial y la utilidad de su venta se va a financiar las 4 fundaciones aliadas de Still New.

¿Dónde encontrar más información?

Para conocer más de esta iniciativa pueden acceder a www.stillnew.co en donde encontrarán el market place.