Tapabocas de calidad con el sello de mujeres emprendedoras

En un taller, ubicado en Barranquilla, mujeres pujantes fabrican, con sus sueños y talentos, 10 mil elementos de protección personal cada semana.

Desde hace menos de un mes, en medio de la pandemia, 27 mujeres, 14 de ellas del barrio Villas de San Pablo, en Barranquilla, confeccionan tapabocas de alta calidad, en tela antifluidos, lavables hasta 20 veces, bajo la modalidad de producción en línea y estrictas normas de bioseguridad.

Con el apoyo de la Fundación Colombia Incluyente, Gente Estratégica y la Fundación Santo Domingo, el proyecto se consolida como una iniciativa que aporta a la reactivación económica y a la producción masiva de tapabocas para la prevención del contagio.

Rosario Noriega, quien tiene 37 años y más de 12 de experiencia como modista, antes de la crisis por el coronavirus trabajaba confeccionando uniformes de colegio. “Esta oportunidad me tiene feliz, estoy haciendo lo que me apasiona, practicando un arte con el que uno no se ‘vara’, que me está dando el sustento con un empleo digno y además estoy contribuyendo a que otros se cuiden, ¿qué más bonito que esto?”, aseguró Rosario, quien vive en Villas de San Pablo.

A hoy, estas confeccionistas han fabricado 28 mil tapabocas que han sido donados en el Caribe por la Fundación Santo Domingo, entre otros escenarios, en el marco de la campaña pedagógica #PorqueQuieroEstarBien para la prevención del contagio del Covid-19, que se está llevando a cabo, puerta a puerta, en 24 barrios de la ciudad en alianza con la Alcaldía de Barranquilla.

“Este es un proyecto productivo impulsado desde nuestra unidad de Financiación y Desarrollo Empresarial, con el que buscamos promover la actividad emprendedora, impulsar a mujeres líderes, luchadoras y con talento de nuestra ciudad, para que generen ingresos y puedan también mitigar el impacto de la pandemia en sus hogares y las comunidades a las cuales llegamos con estos elementos de protección”, expresó José Francisco Aguirre, director ejecutivo de la Fundación.

“Todo comienza con Gente Estratégica y su Centro de formación para el trabajo que tiene su programa de Corte y Confección, y a partir de ahí desarrollamos esta idea que hoy gracias a la Fundación Santo Domingo, nos permite producir 40 mil tapabocas al mes y lo más importante es el principal apoyo para garantizar la sostenibilidad del taller, el ingreso y empleo formal de todas nuestras confeccionistas”, dijo Azucena Guauque de Benedetti, gerente general de Gente Estratégica.

En el marco del proyecto, estas mujeres reciben formación en empoderamiento femenino y empresarial, al igual que acompañamiento psicosocial. Quienes deseen apoyar este emprendimiento local y la generación de más empleos pueden realizar pedidos a través del correo: Comercial@fundacioncolombiaincluyente.org