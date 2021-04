Más de 12.000 habitantes de Mitú en emergencia por falta de energía

Han pasado cinco días desde que la capital de Vaupés se quedó sin energía por fallas del operador Gensa.

El pasado lunes 12 de abril se suspendió el servicio de electricidad en Mitú, Vaupés, que presta la empresa Gensa S. A. tras el fallo de las cuatro plantas de energía diésel. En consecuencia, alrededor de 12.000 personas no cuentan con el servicio de forma permanente.

Lea también: Energías renovables, nueva herramienta para preservar el agua en Colombia

Este sábado se organizaron marchas y caravanas por todo el municipio exigiendo el restablecimiento del servicio, pues la falta de energía los ha obligado a cerrar negocios, les ha dificultado el acceso a aguapotable (se obtiene con motobombas), puso en riesgo la operación del hospital, les ha dañado electrodomésticos y ya les deja grandes pérdidas económicas.

La comunidad denunció que no solo no les han brindado una solución, sino que no se tiene un plan de contingencia. Además, no han recibido ninguna respuesta por parte de Gensa, solo trabas en sus reclamaciones. La empresa no se ha pronunciado públicamente sobre a la situación.

William Sepúlveda, gerente (e) de generación de energía de GENSA, le dijo a La W que el martes se reestableció el 30 % del servicio y que los técnicos trabajan para que al final de esta semana llegar a un 90% de restablecimiento.

Lo que se sabe hasta el momento es que Gensa tiene la intención de instalar un generador alterno temporal mientras importa los repuestos que se necesitan, el problema, según los habitantes del municipio, es que esta no estaría en capacidad de suplir la demanda total.

La mitad de los generadores de las plantas de energía diésel se quemaron. Además, una microcentral hidroeléctrica, construida hace 20 años, tampoco opera a plena capacidad, pues solo tiene activa 1 de 4 turbinas.

Blanca Hernández, vocera de la comunidad, aseguró que hay una falla total de las plantas de energía, según la empresa: “no somos un pueblo exagerado, no estamos mintiendo, tenemos una grave situación, en una crisis económica, de salud; estamos en pie de lucha por nuestros derechos”, dijo en un video compartido por redes sociales.