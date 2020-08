Mauricio Claver-Carone, candidato de EE.UU. para dirigir el BID, asegura que la reubicación de empresas desde Asia hacia el continente es una opción para buscar inversión que ayude en la recuperación económica después de la crisis.

Además de hablar de la destrucción de empleos, el cierre de empresas y los probables incrementos en pobreza, otro de los discursos predominantes en medio de la pandemia es el de las oportunidades, que de cierta forma podría estar emparentado con el de la reinvención.

No es un mantra nuevo, pues aquello de que un problema es una oportunidad disfrazada viene dando vueltas, mínimo, desde John Adams.

El avistamiento de oportunidades en medio de una crisis inédita es un asunto subjetivo, si se quiere, pero poco a poco comienza a emerger un posible consenso hacia cómo la interrupción en las cadenas logísticas que indujo la pandemia y la dependencia en la manufactura y la industria asiáticas son factores que podrían impulsar un crecimiento industrial en Latinoamérica, en función de su cercanía con el mercado estadounidense, principalmente.

Esta es un poco la visión a largo plazo que Mauricio Claver-Carone, líder de la dirección de asuntos para el hemisferio occidental del Consejo Nacional de Seguridad en EE.UU., expuso durante una conferencia convocada por la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham).

La visión de Claver es importante no sólo por su cargo, sino por sus aspiraciones más inmediatas: el funcionario es el candidato norteamericano para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo, que este año debe cambiar de liderazgo (ejercido hasta este momento por el colombiano Luis Alberto Moreno).

Claver-Carone le apuesta a una suerte de americanismo en el que EE.UU. ayudaría a impulsar un regreso de la producción hacia el continente, lo que supondría un aumento en inversión extranjera, que bien puede probar ser necesaria en tiempos en los que las economías del continente se enfrentan con algunas de las peores recesiones registradas; para el caso colombiano, el Gobierno espera una contracción de 5,5 % para 2020, mientras que el Banco de la República ha establecido un rango entre 6 % y 8,5 % de retroceso en el desempeño de la economía nacional.

Las perspectivas presentadas por Claver-Carone llegan en momentos de auge en los discursos nacionalistas en varias partes del continente, comenzando por su propio gobierno y continuando con Brasil, notablemente.

Sin embargo, su visión de atraer empresas extranjeras para instalarse en el continente es compartida en otras instancias: la administración del presidente Iván Duque ha señalado la reubicación de empresas como uno de los puntales en su estrategia para reactivar el comercio, la industria y el turismo. Según José Manuel Restrepo, ministro del ramo, hay 14 empresas identificadas como potenciales oportunidades para que trasladen sus operaciones al país.

De acuerdo con Claver-Carone, el gobierno de EE.UU. está dispuesto a colaborar con países en la región para atraer esta producción y capital de nuevo hacia el continente y aseguró que “esta es la única región con la que Estados Unidos está dispuesta a hacerlo, con ninguna otra”.

Según el funcionario, entre 2018 y 2019, el flujo de la inversión de este país hacia Latinoamérica bajo en US$37.000 millones, mientras que creció en US$50.000 millones en dirección a Asia. “Imaginemos el impacto que puede tener focalizar estas inversiones hacia las Américas. Esto impactaría en creación de empleo y la única forma de crear empleo y sostenerlo en el largo plazo es a través del sector privado”. Y agregó “estamos creando una hoja de ruta, con mecanismos de financiamiento y estímulos para esta relocalización”.

La nominación de Mauricio Claver-Carone, asesor de la Casa Blanca para Asuntos del Hemisferio Occidental generó una tormenta diplomática no sólo porque con su designación Trump rompió una tradición de 60 años que dicta que la presidencia del Banco debe estar en manos de un latinoamericano.

Los gobiernos de Chile, México y Costa Rica se acaban de sumar a la lista de naciones latinoamericanas, lideradas por Argentina, que intentan aplazar la próxima Asamblea del BID, prevista para mediados de septiembre, cuyo principal objetivo es elegir al sucesor de Moreno, quien estuvo quince años al frente del organismo multilateral.

Claver-Carone aseguró que postergar la elección sería condenar a la región a una parálisis. “El programa BID Invest es algo que admiro y respeto. Durante años se ha criticado al gobierno de EE.UU. por no capitalizar lo suficiente el banco, por ejemplo. Admitamos ese error. Ahora queremos movilizar recursos”.

Y añadió: “En Estados Unidos se está hablando más del BID en las últimas semanas que en los últimos 60 años. Eso es bueno. Hay críticas: yo no estoy hecho de oro, ni de chocolate. Pero es una conversación importante y fantástico que se dé. Para poder convencer al Congreso de EE.UU. de capitalizar el BID se necesita un atleta político y nunca he perdido un voto en el Congreso. Les prometo que los europeos no van a sacar un dólar de su nuevo fondo común para la recuperación de América Latina”.