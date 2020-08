Minagricultura rechaza proceso de patente que genera controversia entre paneleros

El jefe de cartera se pronunció sobre la solicitud de una patente relacionada con el proceso de producción de “Policane”, una sustancia hecha a base de azúcar.

Este miércoles, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, rechazó el proceso de patente que cursa ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y que buscaría patentar un método para el procesamiento del azúcar crudo maximizando la conservación de policosanoles durante la producción de una sustancia.

“Desde este ministerio no apoyamos la posible patente que está haciendo su proceso en la SIC, pues desconoce la existencia de procesos tradicionales en la fabricación de este producto y los nuevos desarrollos financiados por el gobierno colombiano y otras instituciones a nivel nacional e internacional”, aseguró Zea por medio de un comunicado.

El jefe de cartera manifestó que se encuentran trabajando junto a Fedepanela, Agrosavia, el Sena, el ICA y productores del sector para dar a conocer el impacto negativo que tendría esta posible patente, que también cursa procesos en Europa y Australia.

“El @MinAgricultura en asocio con @SomosAGROSAVIA no apoya el proceso de patente de los edulzantes. Hemos hecho oposición a ese tipo de propuestas. No apoyamos la expedición de una patente que ponga en riesgo al sector panelero de Colombia” ministro Rodolfo Zea pic.twitter.com/B9XOLkRSF1 — Min. de Agricultura (@MinAgricultura) August 26, 2020

El tema se dio a conocer luego de que miembros del sector alertaron que hay una solicitud ante la SIC para patentar un método mediante el cual “se procesa la caña de azúcar y se extrae un jugo que preserva el policosanol, endulzante natural que limpia las arterias y elimina el colesterol”.

Le sugerimos leer: ¿Patentar la panela? Las verdades y mentiras detrás de la discusión

“El señor González Ulloa a título personal y por cuenta propia ha divulgado ampliamente y a través de diferentes canales las propiedades que tendría este endulzante, lo que ha ocasionado el pronunciamiento de varias organizaciones del sector panelero (...) el sector respeta lo establecido en la Ley 40 de 1990, por medio de la cual se dictan normas para la protección y desarrollo de la producción de la panela y se establece la cuota de fomento panelero, por lo tanto no se involucra en la producción de panela”, explicó Asocaña.

Asimismo precisó que el endulzante no hace parte de las investigaciones de Cenicaña y que no cuenta con el aval del gremio azucarero.

La patente está encabezada por el ingeniero azucarero Jorge Enrique González Ulloa y aunque tiene semejanzas con la producción de la panela, también tiene particularidades enfocadas en la obtención del policosanol. Cabe decir que a González ya le fueron aprobadas dos patentes en EE.UU.

Pese a que el ingeniero es accionista del Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla, este último negó ser propietario del producto Policaine (el nombre que recibe la sustancia obtenida del proceso que se quiere patentar). También dijo que no es propietaria de la patente del endulzante Sukkar, comercializado por Ulloa en una página web con los logos de Riopaila Agrícola.

No obstante, el Grupo admitió que en 2005 sí produjo y vendió jugo concentrado de caña de azúcar a la empresa Sukkar, propietaria de dicho producto. “Riopaila Castilla no participó ni en su comercialización ni en su distribución. La única patente de la cual es propietaria Riopaila Castilla es la de un azúcar intermedia, la cual fue concedida el 28 de febrero de 2013 por la SIC. El producto asociado a esta patente no se lanzó al mercado”, especificó.

De acuerdo con la SIC, la solicitud de González fue radicada en abril y su estudio puede demorar 18 meses. No obstante, varios gremios y asociaciones del sector tienen hasta octubre para presentar su oposición ante la entidad.

Según la cartera de Agricultura, hay 350.000 familias productoras de panela en 511 municipios de 28 departamentos del país.