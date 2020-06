La encargada de la cartera agregó que desde el sector transporte no pueden prejuzgar ni afirmar que las plataformas per se violen la ley.

Este viernes, 19 de junio, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la suspensión emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en la que pedía que la plataforma de transporte Uber saliera del país.

Vale la pena recordar que, en diciembre de 2019, esa superintendencia le halló la razón a una demanda presentada por Cotech –una empresa proveedora de Taxis Libres– por las conductas de competencia desleal de aplicación móvil.

Lea también: Tumban fallo que suspendió el servicio de Uber en Colombia

Tras el anuncio del Tribunal, Ángela María Orozco, ministra de Transporte, dijo que se trata de una sentencia anticipada y que no falló sobre el fondo. También aseguró que, “desde el sector transporte siempre hemos dicho que no podemos prejuzgar ni afirmar que las plataformas por ser plataformas per se violan la ley”.

PUBLICIDAD

La encargada de la cartera agregó que lo que viola la ley en el sector transporte es prestar un servicio público en un vehículo particular. “Se tendría que entrar a mirar en detalle no sólo cómo operan técnicamente la plataforma sino jurídicamente los argumentos de quién realmente está ofreciendo al público la prestación del servicio y quién encaja dentro de los elementos que trae el contrato de transporte del Código de Comercio”.

Orozco también mencionó que se trata de un tema que se debe debatir con la ley de por medio. “Las plataformas son una dinámica de realidad del mercado, un fenómeno mundial y que en muchos países se ha regulado equilibrando las reglas de juego. Nosotros como Gobierno hemos estado y estamos dispuestos a acompañar un proceso legislativo con la participación de todos los actores para que haya un equilibrio en las reglas del juego y para enfrentar esta problemática”.

Por su parte, Uber dijo en un comunicado que seguirá en diálogo abierto con el Gobierno colombiano, el Congreso, las autoridades locales y actores interesados en esta disputa jurídica. “La tecnología y la innovación cumplen un rol clave en el desarrollo y competitividad de nuestro país. Colombia debe ser un país que defiende la neutralidad de red y genera condiciones favorables para la inversión local y extranjera”.