Llamó la atención sobre el elevado pago del impuesto predial en algunas ciudades, particularmente en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. Instó a protestar pacíficamente: “Que se pronuncien con educación”, dijo.

Si bien apenas el martes se conoció un borrador del Gobierno para ampliar el plazo para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 2020 de las micro y pequeñas empresas, el panorama para las compañías no parece el más alentador y el descontento comienza a subir de todo. Así lo dejó en evidencia el empresario Arturo Calle, quien se hizo tendencia en redes sociales tras quejarse por el aumento de los impuestos prediales.

Calle advirtió, en diálogo con la emisora W Radio, que el impuesto predial ha crecido hasta un 10% en diferentes zonas del país –en particular Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali–, por lo que instó a los comerciantes a protestar. Eso sí, pacíficamente.

“Les pido a todos los que me están escuchando que se pronuncien con educación; aquí no se trata de manifestaciones de piedra, ni de faltarle el respeto a ningún gobierno, pero que se pronuncien. Que les digan a las alcaldías ‘miren lo que estamos viviendo’ (…) Hay propiedades de $7.000 millones en el predial que se están vendiendo en $4.500 millones y no hay quién las compre”, manifestó.

De acuerdo con el empresario, la situación es tan crítica que “nadie quiere comprar porque no tiene a quién alquilar, y nadie quiere montar un negocio porque se están acabando”. Calle calculó que las visitas a centros comerciales se han desplomado hasta un 60 % y que ahora todo el trabajo se está realizando a través de aplicaciones.

“Al señor Arturo Calle, los arriendos y los locales comerciales no le produjeron en el 2020 con qué pagar los prediales. Tuve que recurrir a mi patrimonio para pagar impuestos. En esas condiciones estamos acabando a los empresarios, a aquellos que generamos impuestos, factura electrónica, impuesto de industria y comercio”, reclamó.

También le puede interesar: “Se nos olvidó que lo fundamental es el ser humano”: Carlos Arturo Calle

Aunque el empresario se declaró respetuoso de los gobiernos locales, fue enfático en decir que a los empresarios “no los pueden acabar”. Por ello, señaló que si los comerciantes se unen y reclaman ante las alcaldías, habrá respuestas frente a los elevados precios de los prediales.

“No le podemos dejar esto a unos pocos. La gente se está quedando callada y prefiere quebrarse antes que, con educación, defender sus derechos. Hay que entender que el último eslabón entre productor y consumidor es el comercio. Defendamos el comercio, pero no lo podemos destruir con impuestos que en el momento no se pueden pagar desde ningún punto de vista”, advirtió.