Nueva junta de EPM empezó a sesionar

El gerente de EPM explicó a El Espectador que, en este punto, no se puede incidir en la continuidad de la solicitud de conciliación por el tema Hidroituango, uno de los puntos de la discordia con la junta anterior.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que este miércoles por primera vez sesionó en pleno la nueva junta directiva de la compañía. Lo hizo de manera virtual, para acoger las medidas especiales de bioseguridad por la pandemia del coronavirus.

La reunión, dijo EPM, estuvo presidida por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y contó con la asistencia virtual de los otros ocho miembros del órgano directivo, recientemente nombrados: Bernardita Pérez Restrepo, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, Jorge Iván Palacio, Omar Flórez Vélez, Pablo Felipe Robledo Del Castillo, Guillermo León Diosa Pérez, Gildardo Antonio Correa Salazar y Olmer Orlando Palacio Garzón.

También participaron Álvaro Guillermo Rendón López, gerente general de EPM, funcionarios de la Secretaría General de EPM y Gobierno Corporativo.

“La agenda de esta primera sesión incluyó todo el plan de inducción de los integrantes del máximo órgano directivo de EPM, así como la conformación de los comités estratégicos que acompañan y hacen seguimiento a los temas más relevantes de la Organización”, explicó EPM.

Como explicó el martes el gerente de EPM a El Espectador, antes de que se conocieran todos los nombres de la junta y que esta sesionaría virtualmente el miércoles, la idea es que la junta construya la agenda por desarrollar en los próximos días. Los miembros, dijo Rendón “serán enterados de los proyectos que están en la mesa y recibirán la respectiva inducción”, en respuesta a si el asunto de las acciones legales por Hidroituango serán llevadas a la junta, como dijo Daniel Quintero en días pasados.

Rendón agregó que en este momento “no se puede incidir en lo que ya se tiene en el marco de la conciliación porque esta se hizo para interrumpir el termino de caducidad”. Es decir, si el asunto se lleva a junta no es para decidir si se continúa o no con la conciliación. “Cosa distinta sería que se vaya a pasar vía conciliación un principio de acuerdo, y eso necesita convalidarlo la junta directiva; o que, concluida la conciliación, no se llegue a ningún acuerdo y sea el momento para plantear el proceso contencioso administrativo”, añadió.

Asimismo, se refirió a la solicitud que hizo el consorcio constructor de Hidroituango, CCC Ituango, de reconsiderar las acciones legales que anunció EPM. Sin embargo, Rendón aclaró que “las peticiones que se hagan después de la invitación a conciliar deben surtirse ante el procurador delegado ante el Tribunal Administrativo”.

Finalmente, se refirió a las voces que han pedido su renuncia como consecuencia de lo acontecido con la empresa y su gobierno corporativo durante los últimos días: “Con el respeto debido escucho la petición, pero respondo pidiéndoles un voto de confianza, porque lo que hemos hecho es trabajar por la organización, en medio de enormes desafíos, como el covid, y reaccionando para defender calidad de vida de los usuarios".

Recordó la entrada al mercado del Caribe desde el próximo 1. ° de septiembre y pidió también a los grupos sociales, los económicos, la academia y la sociedad civil “que salgamos a rodear al grupo EPM, que es orgullo de la región y el país”.

Vale la pena recordar que los ocho miembros de la anterior junta directiva de EPM renunciaron el 11 de agosto como consecuencia, entre otras cosas, de que Quintero tomara la decisión de perseguir acciones legales por $9,9 billones por la contingencia en el proyecto Hidroituango. En su momento, los miembros del cuerpo directivo aseguraron que esta decisión no fue consultada con ellos y renunciaron en masa.