Nuevo gerente de EPM responde a críticas por sus títulos y por empresas en Panamá

Alejandro Calderón Chate aseguró que las empresas en Panamá nunca tuvieron operación comercial. Además, dijo que convalidará su maestría en Harvard.

Alejandro Calderón Chate, nuevo gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), se refirió a la serie de críticas que han surgido en los últimos días respecto a sus títulos académicos y por figurar en empresas constituidas en Panamá.

El funcionario explicó que estudió en la Universidad de Montesquieu Bordeaux IV (Francia), donde obtuvo el título de pregrado de “Maitrise Sciences Economiques” (2002), el cual fue convalidado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia con el título de Economista mediante la Resolución No. 18819 de 2013.

Sin embargo, el centro de la polémica son sus posgrados, pues inicialmente se indicó que tenía maestría en finanzas en Harvard.

Este lunes, Calderón aclaró que estudió en la “Extension School de la Universidad de Harvard”, en donde en 2008 obtuvo el título de “Magistri in Artibus Liberalibus Studiorum Prolatorum”. Es decir, tiene un “masters in liberal arts” (MA), pero no es un masters in science (Msc).

Con un proceso de caza talentos y el acompañamiento de la JD, he designado como Gerente General de EPM al colombo-frances Alejandro Calderón Chatet, quien se desempeñaba como VP de Finanzas e Inversiones de EPM. Es Magister en Administración con énfasis en Finanzas de Harvard. pic.twitter.com/QMtY2lsgIB — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 6, 2021

De todas formas, el funcionario dijo que presentó la convalidación de este título ante el Ministerio de Educación de Colombia el pasado 9 noviembre de 2020, dentro del término de dos años siguientes a la posesión del cargo, según lo establece la legislación vigente (Decreto 1083 de 2015).

Respecto a la crítica por las empresas en Panamá, explicó que fueron sociedades propiedad del Grupo Pegasus en donde trabajó. Según Calderón fue invitado a hacer parte de la junta directiva de esta compañías, pero no tiene participación en ellas. De hecho, según el gerente de EPM las sociedades solo tuvieron vida legal pero nunca vida comercial.

Asimismo, el funcionario reconoció que fundó en 2016 la empresa C&C Gold, que se especializa en dar servicios de asesoría en Banca de Inversión. Y por esto aparece como representante legal. No obstante, para el funcionario esto “no representa conflicto de intereses”, y por esto no aclaró su participación en esta sociedad.