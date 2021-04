Ocupación hotelera aumentó en marzo y se ubicó en 32,25 %

Marzo, que incluyó unos días de la Semana Santa, continuó aportando a la recuperación del sector hotelero en Colombia. Sin embargo, el gremio hotelero siente preocupación de que el tercer pico de la pandemia afecte el crecimiento.

De acuerdo con el informe de Cotelco, la ocupación hotelera en el país durante marzo de 2021 fue de 32,25 %, lo que representó un crecimiento de 6,8 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes de 2020 (28,40 %).

“Si bien en el comparativo anual se muestra un crecimiento, es importante tener en contexto que el informe contrasta resultados actuales con los meses de mayor impacto del Covid-19, período en el cual gran parte de la hotelería se vio obligada a parar su operación, llevando a la ocupación a mínimos históricos del 2 %. Si el dato se analiza con respecto a marzo de 2019, el sector se encuentra 24,2 puntos porcentuales por debajo de la cifra registrada un año antes del inicio de la pandemia”, explicó el gremio mediante un comunicado.

Gustavo Adolfo Toro, presidente ejecutivo de Cotelco, dijo que aunque las cifras no son las mejores, “reflejan una tendencia de recuperación que se empezó a dar desde septiembre del año pasado. No obstante, los resultados han sido mejores en los destinos con vocación en el segmento de naturaleza y de sol y playa, contrario a los destinos corporativos, como es el caso de Bogotá, que no ha logrado despegar. Nos preocupa que el tercer pico de contagio y las diferentes situaciones sociales que vive el país lleven a un cambio de tendencia en esta recuperación”.

San Andrés fue el destino de mayor ocupación, con un indicador de 47,65 % y un crecimiento de 9,8 puntos porcentuales con respecto a marzo de 2020. A pesar del resultado, “la Isla se encuentra aún un 50 % por debajo de sus registros históricos. Sin embargo, vuelve a ser uno de los principales destinos preferidos por los colombianos”.

Cartagena de Indias fue el segundo destino con mejor desempeño, con un 46,98%, le siguen Santa Marta (44,13 %), Santander (43,48 %), Tolima y Alto Magdalena (42,66 %). Según Cotelco, otros destinos con ocupación por encima del promedio nacional son: Antioquia, Atlántico, Boyacá, Casanare, Meta y Risaralda. Por debajo del promedio nacional se ubicaron Barrancabermeja, Bogotá, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío y Valle del Cauca.