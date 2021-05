Pese a que Duque retira la reforma tributaria, gremios camioneros se irían a paro

Los líderes de la Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera anunciaron que respaldan las jornadas de manifestaciones, pero no han confirmado la fecha del paro. En algunas ciudades del país se reportan bloqueos por parte de camioneros.

Los líderes de la Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera se reunieron el sábado, 1 de mayo, para decidir si se unían al paro en contra del proyecto de reforma tributaria que el Gobierno presentó ante el Congreso.

“Concluimos que la Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera respalda el paro en contra de la reforma tributaria. El sábado salimos cinco gremios (La ACC, Camioneros de Colombia y la Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera) a desfilar, en Bogotá”, dijo Gustavo Betancourt, presidente de la Cruzada Nacional Camionera.

A pesar de que el presidente Iván Duque anunció este domingo en una alocución con todos sus ministros, excepto el de Hacienda, que retirará el texto de la reforma tributaria del Congreso y pidió que “tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera”, los líderes de la Cruzada Nacional por la Dignidad anunciaron que se suman al paro.

“Buscaremos acercamientos con otros gremios que se quieran unir y en un consenso general, tomaremos entre todos los camioneros de Colombia la decisión de una inmovilización camionera indefinida”, afirmó Betancourt.

El texto de la reforma, que Duque pidió retirar, autorizaba a los municipios, distritos y departamentos adoptar la sobretasa a la gasolina para motor extra y corriente. Y se propone crear la sobretasa al ACPM, que sería cobrada por la Nación y distribuida en un 50 % para el mantenimiento de la red vial nacional y otro 50 % para los departamentos, incluido el Distrito Capital.

La tarifa de la sobretasa al ACPM sería de $301 por galón. La sobretasa al ACPM para consumo en municipios zonas de frontera se liquidaría con una tarifa de $204 por galón para el producto nacional y $114 por galón para el producto importado

Más allá de las afectaciones que podría generarles la reforma tributaria, el líder gremial agregó que “así se retire la reforma nosotros tenemos peajes costosos, más los que vienen, el alza del combustible, un programa de modernización de parque automotor. La industria de transporte por carretera está quebrada. Le pedimos al Gobierno que tome cartas en el asunto”.

Betancourt aseguró que tienen problemas de años que no han querido resolver. Sentenció que de no recibir respuestas, se “orillan y no cargamos”. “No hay alimentos, no hay nada. Si no nos arreglan la situación es imposible operar. No hay cómo cumplir, no tenemos algo que nos garantice los costos de operación. Así como se paró el país ahorita, se pararan los camioneros por necesidad”, afirmó.

Este domingo, 2 de mayo, se conoció que decenas de camioneros en varias ciudades y departamentos se sumaron al paro nacional. En la vía La Romelia y Alto de Boquerón conductores estacionaron sus vehículos, en ambos sentidos, bloqueando el paso entre Risaralda y Caldas.