Petróleo se desliza por debajo de los US$61 por escalada del dólar y reunión de la OPEP+

El petróleo cayó por debajo de los 61 dólares el barril en Nueva York, obstaculizado por un dólar más fuerte, ya que los operadores sopesaron los riesgos para la recuperación de la demanda antes de la reunión ministerial de la OPEP + esta semana.

West Texas Intermediate cayó un 1,7%, mientras que el dólar se fortaleció, lo que hizo que las materias primas cotizadas en la moneda fueran menos atractivas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro también subieron. Si bien el consumo de combustible está aumentando en muchas partes del mundo, los riesgos persisten, y el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Advirtió de una “fatalidad inminente” a medida que aumentan los casos y muertes en el país.

El petróleo está listo para cerrar un cuarto avance trimestral el miércoles, pero la semana pasada ha visto un aumento de la volatilidad en medio del bloqueo del Canal de Suez. Todos los ojos están ahora puestos en la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, cuyos ministros se reúnen el jueves para decidir la política de producción para mayo y posiblemente más allá, y se espera que mantengan restricciones estrictas para agotar aún más los inventarios globales.

“Después de algunos movimientos salvajes, vemos cierta estabilización”, dijo Hans Van Cleef, economista senior de energía de ABN Amro. “Con el esquisto estadounidense no repuntando rápidamente, y los precios relativamente estables alrededor de $ 60 WTI por el momento, no me sorprendería si la OPEP + nuevamente decidiera renovarse por otro mes”.

En su sesión virtual, la OPEP y sus socios considerarán si reactivar parte de los 8 millones de barriles de producción diaria, alrededor del 8% del suministro global, que están reteniendo. En su última reunión a principios de este mes, se esperaba que el grupo devolviera algunos barriles al mercado, pero, liderado por Arabia Saudita, optó por no hacerlo dada la amenaza sostenida que representa la pandemia.

El WTI para entrega en mayo cayó US$1,04 centavos a US$60,52 el barril a las 7:21 a. m. hora de Nueva York

El Brent de mayo bajó un 1,5 % a US$64,03

En Estados Unidos, la batalla contra el coronavirus todavía presenta un panorama heterogéneo. Si bien el ritmo de los golpes se está acelerando y se prevé que llegue a los 3 millones por día, los casos están aumentando. Las hospitalizaciones relacionadas con el virus ahora están aumentando en 25 estados.

En otros lugares, los comerciantes están rastreando el progreso hacia el regreso de los servicios normales a través del Canal de Suez después de que un barco que había bloqueado la vía fluvial fuera liberado el lunes. Los rescatadores utilizaron una combinación de luna llena, marea alta y una flotilla de remolcadores para cambiar el Ever Given, permitiendo que se reanude el tráfico.