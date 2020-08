“Piso de Protección Social no es una reforma laboral”: Mintrabajo

Ángel Custodio Cabrera, jefe de la cartera de Trabajo, aseguró que el mecanismo no modifica ninguna norma laboral existente ni afecta la contratación por días.

Este lunes, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, respondió algunas inquietudes que ha recibido la cartera sobre el Piso de Protección Social, que quedó reglamentado la semana pasada y está dirigido a quienes reciben ingresos inferiores a un salario mínimo cada mes.

Este mecanismo abre la posibilidad de que estas personas empiecen a ahorrar con los Beneficios Económicos Periódicos e ingresen a salud subsidiada y al Seguro Inclusivo, que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral.

Lea también: Reglamentan protección social para quienes ganan menos del mínimo

Durante su intervención en el canal de YouTube del Ministerio, Cabrera aseguró que la medida no equivale a una reforma laboral ni elimina la posibilidad de acceder a una pensión, pues con el decreto no se están creando nuevas modalidades de contratación. “Las condiciones laborales hoy vigentes se respetan y se mantienen”, expresó.

También desmintió que el Piso de Protección Social elimine la posibilidad de acceder a una pensión. “El empleador está obligado a pagar el 15 % y en los otros casos, él (el empleado), como independiente, de manera voluntaria, puede realizar ese ahorro. El valor se lleva una cuenta de ahorro individual y cuando tenga derecho a una pensión, el Gobierno Nacional le entregará el 20 %, esto significa que aquí no estamos eliminando la posibilidad de una pensión”, aseguró Cabrera.

Según el ministro, el decreto no posibilita la contratación por horas ni modifica las condiciones laborales, pues no busca cambiar ninguna norma laboral existente y se enfoca en beneficios para quienes no alcancen a tener ingresos de un salario mínimo mensual.

“Tampoco se acaban los otros sistemas de protección social. Se mantienen las condiciones de protección social a los trabajadores y se reglamenta un nuevo mecanismo de ahorro”, añadió.

Le puede interesar: Desempleo en Colombia se ubicó en 20,2 % en julio de 2020

Sobre la pregunta por la posibilidad de que los trabajadores formales se pasen a este sistema para cotizar menos o hacerle una evasión al sistema de seguridad social, Cabrera insistió en que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) podrá detectar si un trabajador cambia de sistema para hacer las sanciones respectivas.

Finalmente, aseguró que Colpensiones será la entidad encargada de dar todas las indicaciones relacionadas con el Piso de Protección Social y de hacer el seguimiento respectivo. Se prevé que el mecanismo se haga efectivo en febrero del 2021.