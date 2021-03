Por primera vez una empresa cucuteña exporta sus zapatos a Europa

La empresa de calzado Mussi exportó sus zapatos a Europa a través de TagYourShoes, una compañía noruega.

Mussi, una compañía familiar cucuteña, creada en 2002, aprovechó la pandemia para realizar su primera exportación de sus zapatos a Noruega mediante la empresa TagYourShoes. El primer envío se realizó en febrero y fueron 150 pares de botines para mujer.

Jorge Héctor Hernández, director comercial de la empresa, dijo que “el tiempo de pandemia lo utilizamos para sacar diferentes proyectos adelante. Con el objetivo de abrir nuevos mercados para aprovechar los 1.500 pares de zapatos que a diario producimos, logramos consolidar el negocio con una empresa de Noruega para realizar parte del calzado que ellos venden”.

Mussi empezó con cuatro tiendas en el país, hoy cuenta con 48 tiendas en 14 ciudades de Colombia y exportan sus productos a Ecuador, Chile, Uruguay, Costa Rica, Puerto Rico. Además, en 2020 produjeron tenis con nuevos diseños y sacaron al mercado la línea de calzado para hombre.

“Poder contar una historia con nuestros zapatos siempre ha sido uno de nuestros principales valores de marca, y nadie cuenta una historia tan bien como lo hacen los colombianos. Sé que los noruegos se van a enamorar de esta historia de innovación y trabajo en equipo contada por un zapato 100 % colombiano”, señaló Kristian Botten Pedersen, de TagYourShoes.

TagYourShoes maneja un modelo de negocio llamado Made to Order, un tipo de proceso productivo en el que no se comienza con la producción hasta no conocer los pedidos de los clientes. “Lo que significó una oportunidad para Mussi para aprender una nueva forma de hacer marketing, cuyo fin es fidelizar a los clientes con la marca”, explicó Procolombia.

Luisa Arango, fundadora de TagYourShoes, aseguró que “al ser Made to Order un modelo de negocio completamente nuevo y que genera ruptura en los modelos tradicionales de producción, sabíamos que necesitaríamos trabajar con un proveedor que no sólo supiese hacer un muy buen producto, pero que también tuviese los ojos puestos en el futuro de la industria de la moda y en el nuevo horizonte poscovid que hoy enfrenta el mercado” .

De acuerdo con Procolombia, esta exportación abre la puerta para continuar posicionando a Colombia como proveedor de confianza de calzado en el mercado europeo. Además, la entidad seguirá acompañando a los empresarios colombianos en la internacionalización de sus productos.

Por su parte, Flavia Santoro, presidenta de Procolombia indicó que “las regiones de nuestro país son muy importantes para el plan de reactivación económica, por eso desde Procolombia seguiremos apoyando a las empresas de Norte de Santander para que concreten esas oportunidades de ventas internacionales que visibilizan la calidad y diversidad de los productos colombianos y posicionan al país como un proveedor de talla mundial”.

Ángela Montoya Holguín, embajadora de Colombia en Noruega, aseguró que “para la Embajada de Colombia ante el Reino de Noruega este es un paso importante que posiciona a la industria de la moda y a todos sus talentos en este exigente mercado. Queremos que los noruegos se vistan de Colombia y en esta primavera estaremos complacidos de ver por primera vez zapatos hechos en Colombia en todos los rincones de ese maravilloso país”.

Según cifras del Dane, con análisis de Procolombia, las exportaciones de calzado llegaron a US$19,4 millones, en 2020. Ecuador, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Chile y Perú fueron los principales compradores, mientras que los departamentos más exportadores fueron Bogotá, Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Cundinamarca, Norte de Santander y Atlántico. En el caso de Norte de Santander, las ventas internacionales de calzado registraron US$1,1 millones. Por otro lado, vale destacar que 192 compañías colombianas exportaron calzado con montos iguales o superiores a US$10.000, a 39 destinos durante el 2020.