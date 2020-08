A pesar de argumentar que ayuda a las personas con difícil situación económica, los analistas critican que la medida porque pone en riesgo la posibilidad de un seguro en caso de vejez, muerte o invalidez.

Esta semana, el representante a la Cámara Jaime Felipe Lozada radicó un proyecto de ley permite el retiro parcial de los aportes a pensión para aquellas personas que se encuentren afiliadas al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), es decir, el de las administradoras de fondos privados (AFP): Protección, Porvenir, Colfondos y Skandia.

Lea también: ¿Qué es lo que está pasando con las reglas de las pensiones?

Lozada aseguró que la iniciativa busca alivianar los impactos económicos que ha traído la pandemia del COVID-19 en los hogares de los colombianos y fue enfático en que esta no afecta las cuentas individuales de capitalización de los ahorradores de pensión. “El proyecto nace en aras de beneficiar aquella parte de la población que necesita de una mano amiga que la ayude”.

Sin embargo, la percepción de las AFP es distinta. Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, gremio que los representa, calificó la medida de inconveniente y cuestionó que se quiera ayudar a la gente con su propio dinero, “es como decirle ‘vendamos tu sofá o tu casa’; esa no es la forma, eso es pan hoy para tener hambre mañana. Tenemos que pensar en otras formas de ayudarle a la gente”, concluyó.

Entre los argumentos de Lozada están una tasa de desempleo de 19,8 % y 4,5 millones de personas desocupadas para junio de 2020. También dijo que el Legislativo está presto a escuchar “propuestas que mejoren y nutran el proyecto en el transcurso del debate”.

La propuesta aplica para los afiliados no activos, es decir, quienes en este momento no tienen ingresos y dejaron de cotizar a seguridad social por varios meses, y les permite retirar únicamente la suma equivalente a cuatro salarios mínimos mensuales de sus cuentas individuales de capitalización. Luego, estas personas tendrán dos años para efectuar el reintegro total de lo solicitado, ajustado a la inflación, “a fin de no afectar la garantía de pensión mínima de cada afiliado”, es decir no desfinanciar el fondo solidario constituido con los aportes que hacen todos los afiliados al RAIS. También tendrán prohibido trasladarse a otro fondo o cambiarse de régimen mientras no reintegren el dinero.

Incluso quienes tengan solamente cuatro salarios mínimos de ahorro total puede solicitar el beneficio, pero en su caso solo se les permitirá sacar el 50 % de su saldo. La única salvedad es que la decisión no afectará la cantidad de semanas cotizadas de los afiliados.

El proyecto no pone mayores restricciones, de hecho, sugiere que el retiro estaría permitido incluso para quienes estén cerca de la edad de pensión, pues sugiere a las AFP “asesorar a los afiliados que se encuentran a cinco años o menos de la edad de pensión sobre las implicaciones en su derecho a la pensión”.

El director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo, advirtió que la propuesta es criticable considerando que los seres tienden al consumo inmediato y no destinan buena parte de su flujo de caja al ahorro. De hecho, señaló que el sistema pensional “reconoce la imposibilidad de los individuos de asegurarse a sí mismos por riesgos de invalidez, vejez y muerte, por eso se estructura como un sistema de intervención de afiliación obligatoria”.

Lozada, es enfático en que la diferencia entre su propuesta y lo que se hizo en Chile o Perú, al autorizar un porcentaje del 10% o 25%, es que se trata de un préstamo que debe devolverse, por lo que no con consecuencias graves para los ahorros de los colombianos.

Otra de las críticas tiene que ver con el hecho de que los afiliados al Régimen de Prima Media (RPM), es decir, a Colpensiones, no clasifican en el beneficio. Técnicamente sería imposible incluirlos a ellos porque sus aportes entran a formar parte de un fondo común que pertenece a todos los afiliados y con el que se financian las prestaciones, no se tiene una cuenta individual como en el RAIS.

“Eso va a generar una asimetría, si la medida se adopta como se está vendiendo tiene un problema constitucional. Si viola la igualdad o no es un pregunta que hay que hacerle a la Corte, pero es muy probable que la respuesta sea sí”, explicó Jaramillo.

Pero Lozada cree que la iniciativa legislativa no resulta excluyente, “pues, en esta ocasión y de acuerdo a las posibilidades que nos brinda la Ley y las circunstancias particulares actuales, permiten que la medida vaya encaminada a los afiliados no activos sin ingresos del RAIS”. También dijo que está en constante análisis de aquellas y que analizarán la posibilidad de presentar una iniciativa que involucre a los afiliados de Colpensiones.

La contrapropuesta de Asofondos es avanzar en el retiro de cesantías sin cobro de comisión, a donde aportan unos nueve millones de trabajadores, donde se tiene un acumulado de $16 billones, menos $1 billón que ya se retiraron, “ese es el verdadero seguro de desempleo”, concluyó Montenegro.