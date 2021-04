Gremios y expertos advierten sobre el aumento de los precios para el consumidor que conllevaría el paso de bienes y servicios de “exentos” a “excluidos” de IVA.

El texto de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno finalmente se conoció este jueves. La introducción de nuevos tributos y cambios en el IVA y el impuesto de renta son algunas de las novedades que trae el proyecto de ley y que ahora deberán ser discutidas por el Congreso de la República.

Por parte de gremios, expertos y organizaciones sociales no se hicieron esperar las primeras reacciones al articulado.

Por ejemplo, frente a la propuesta de un impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes (lea más haciendo clic aquí), el gremio Acoplásticos estima que “la tarifa del impuesto puede significar hasta el 50 % del valor del envase o empaque, lo que podría significar cerca del 5% de incremento en los precios de muchos productos de la canasta básica”.

Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, aseguró que “resulta positivo el enfoque de economía circular en la no causación del impuesto a empaques y envases de plástico por parte de las empresas que demuestren resultados de reciclaje. Sin embargo, su aplicación quedaría condicionada a la discrecionalidad en la reglamentación por parte del gobierno (...) Para poner un ejemplo, si la no causación solo aplica con el cumplimiento del 100 % de reciclaje, ninguna empresa se podría acoger al beneficio y los consumidores terminarían pagando, vía un incremento en el precios de alimentos, bebidas y productos de aseo, alrededor de 1,4 billones de pesos al año en impuestos. Por ello la importancia de establecer claramente en la ley la condición de economía circular para la no causación del impuesto”.

Respecto a la eliminación del régimen de exentos, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya, aseguró que sería una medida “indolente” con cientos de miles de productores que “le han cumplido al país”. Añadió que se vulneraría la nutrición de millones de hogares al “encarecer el costo de producir los alimentos”. Por lo anterior, hizo un llamado al Congreso para “evitar que se cometa un grave error con los productos y con los consumidores”.

De forma más detallada, Jeffrey Fajardo, presidente del gremio porcicultor Porkcolombia, explicó: “hoy usted compra un corte de carne de cerdo y no paga IVA porque está exenta. Si se aplica lo que se propone de que pase a estar excluida, tampoco pagaría IVA, pero la diferencia radica en el costo de producción. En la condición de exento, los productores pueden recuperar los IVA pagados en la cadena de producción (por el alimento balanceado, las vacunas, etc.). Al pasar a excluido, por la carne no se podría recuperar esos IVA pagados en la producción y se trasladarían al consumidor encareciendo la comida a los colombianos”.

De manera más general, Mauricio Santamaría, presidente de la Anif, estimó que: “La reforma es un paso en la dirección correcta. Toma medidas importantes como lograr mayor tributación de renta en personas naturales y de manera más equitativa”.

Menos optimistas se han escuchado voces, principalmente de las mujeres, respecto a propuestas como el paso de las toallas higiénicas y tampones de bienes exentos a excluidos del IVA, lo que, de nuevo, se interpreta como una puerta para que se encarezcan estos productos, necesarios para una gran mayoría de las mujeres en edad reproductiva. La representante a la Cámara Ángela María Robledo, por ejemplo, trinó: “Mujeres en alerta. Aunque la Corte Constitucional ha declarado que toallas higiénicas y tampones no pueden ser gravadas con IVA, en esta #ReformaTributaria estos productos pasan de exentos a excluidos, encareciendo los insumos de producción y por lo tanto su precio de venta”.

Desde las centrales obreras, además, se ha citado a una rueda de prensa para mañana, viernes 16 de abril, en la que explicarán las razones por las que creen que la reforma tributaria se debe “tumbar”. Vale la pena recordar que organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores, anticipándose a la radicación del articulado, habían convocado ya a un paro nacional para el próximo 28 de abril.

En los últimos minutos, el gremio de comerciantes Fenalco manifestó su preocupación. “Entendemos que el Gobierno necesita recursos para lograr equilibrio fiscal y financiar los proyectos sociales pero en principio nos preocupa la magnitud del proyecto presentado y las implicaciones que tendrá para la clase trabajadora y las familias colombianas. Esperábamos esfuerzos más contundentes en la austeridad del gasto y en la reducción del tamaño del Estado”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de la federación.

Hasta el momento, voces como las del Consejo Gremial y la ANDI no se han escuchado. Con seguridad, conforme pasen las horas y el texto sea estudiado con detenimiento, surgirán más puntos de vista por parte de gremios, expertos, organizaciones y ciudadanos alrededor de una reforma tributaria que influirá en el futuro económico del país.