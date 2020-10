“Que la equidad sea la nueva normalidad”: organizadora del Women Economic Forum

La segunda edición del evento tendrá como eje central cómo reactivar la economía teniendo en cuenta las necesidades particulares de las mujeres, como la sobrecarga en los trabajos de cuidado y una tasa de desempleo femenino que duplica a la masculina.

Nadia Sánchez es directora de la Fundación She Is, una organización sin ánimo de lucro que en Colombia ha enfocado su labor en mujeres víctimas del conflicto armado y en situación de vulnerabilidad. Define su modelo como “360”, pues aborda la memoria, la construcción de paz, el liderazgo, la educación, la educación financiera, el emprendimiento, entre otros, estrategia con la que ha impactado 6.500 mujeres en cuatro años. En su metodología ha buscado involucrar a los sectores público y privado, e incluso a víctimas y victimarios cuando de procesos de reconciliación se trata.

El año pasado esta fundación trajo por primera vez el Women Economic Forum, que reunió a más de 30 países, 1600 mujeres y hombres, representantes del sector privado y el público, entre otros, para hablar de las mejores prácticas en equidad género. Sánchez resalta como uno de los resultados visibles de este encuentro el inicio del programa “Ella es astronauta”, en alianza con el Space Center de la NASA, con el objetivo de motivar a 31 niñas a seguir carreras STEM y que puedan viajar al centro espacial el próximo año.

Para la edición de este año, sin embargo, Sánchez reconoce que los retos y necesidades no son los mismos por los efectos que ha traído la pandemia. Cómo lograr una respuesta a la crisis y una reactivación económica y social con enfoque de género será el tema principal del WEF 2020. Este será transmitido de forma gratuita a través de internet e incluso se está contemplando la posibilidad de transmisiones televisivas. En esta entrevista, la directora de She Is y organizadora del WEF da más detalles sobre el evento y el impacto esperado.

¿Cuál será el enfoque del WEF 2020, teniendo en cuenta la situación actual?

Este WEF lo definimos como la unión de todos los actores de la economía: sector público, privado, academia, cooperación internacional, sociedad civil; todos unidos para ejecutar y potencializar las agendas y políticas públicas en equidad de género. Este año es un gran desafío para la segunda edición del WEF por la pandemia, pero al mismo tiempo se nos abre una oportunidad gigante. La pandemia nos permitió visibilizar de manera cruda la realidad de las mujeres en Colombia y el mundo. Ha sido posible visibilizar de forma aun más fuerte las brechas de desigualdad y aumentarlas; ha generado una alarma en los sectores de la economía para trabajar más fuerte por las mujeres. Este año el WEF está enfocado a la reactivación social y económica con enfoque de género, para el 2021 y los próximos dos a tres años. La virtualidad es una apuesta gigante; sabemos que en esta cuarta revolución industrial hay falencias de acceso a educación y a internet, pero el WEF quiere que todos los gobiernos estén alineados hacia esas buenas prácticas de reactivación económica y que la equidad sea la nueva normalidad.

¿Qué desafíos para las mujeres han podido evidenciar en medio de la pandemia y cuáles son los más preocupantes?

La tasa de desempleo para las mujeres, ellas han sido las más afectadas. La pandemia mostró y recrudeció el tema del desempleo, de los empleos en la economía informal, y para las madres cabeza de hogar; la pobreza recrudeció y la violencia intrafamiliar. También, las mujeres son las primeras afectadas en temas de salud mental y economía del cuidado. El mayor número de profesionales de la salud son mujeres, que han dedicado su tiempo a la salud y, además, a la economía del cuidado. Nos preocupan el desempleo, la pobreza y la violencia. En la reactivación hay que apostar por el acceso a economías formales por parte de las mujeres, por el apoyo en salud para la mujeres; por más inversión y oportunidades de educación y acceso a internet, pues esto sigue siendo un privilegio, no un derecho, para poder educarse y acceder a las TIC. Debe haber más inversión e iniciativas para disminuir las tasas de desempleo y de la dependencia económica, que genera la violencia intrafamiliar, la cual aumentó considerablemente. La pandemia nos afectó a todos, sí, pero mayormente y con una alarma vital a las mujeres y las niñas.

La tasa de desempleo femenino, la incidencia de la sobrecarga de trabajos domésticos para las mujeres, entre otros problemas, han sido evidenciados. Sin embargo, para muchos es preocupante que no se ve la respuesta inmediata ni el enfoque de género para la reactivación. ¿En el WEF habrá algún espacio con los gobiernos para tener respuesta sobre qué se está pensando en el corto plazo para las mujeres?

Las políticas públicas y los planes de desarrollo territoriales deben revisarse porque no tienen en cuenta las necesidades específicas que surgieron durante la pandemia; debe haber un cambio de 180 grados en estas políticas públicas para permitir la reactivación.

El WEF cita gobiernos locales, nacionales, con las mejores experiencias, como la ministra de Emiratos Árabes; a gobiernos como el de El Salvador, para hablar sobre cómo se ha mitigado la pandemia. El gobierno tendrá una especial participación. Se creó la coalición iberoamericana durante la pandemia, y es un esfuerzo entre ONU Mujeres, la Cepal, la vicepresidencia de Costa Rica, de Colombia, para apoyar el emprendimiento y la inclusión financiera para las mujeres.

Se va a conversar de las soluciones. Conocemos los desafíos, y el WEF está enfocado a esas nuevas oportunidades y prácticas, al llamado de atención a los gobiernos a revisar esas agendas de políticas públicas y cómo se están implementando; a que el gobierno no puede actuar solo, sin sector privado ni sociedad civil, para llegar a los territorios y que haya acción inmediata. No podemos esperar un año más. Todos los sectores van a ser tocados porque todos fueron afectados: líderes sociales, el deporte, las industrias creativas, el desarrollo sostenible… El gobierno de Colombia y los gobiernos de más países tienen la oportunidad de revisar esas prácticas y actuar de forma inmediata. La inyección de capital debe estar enfocada a la generación de empleo, la capacitación de nuevas habilidades, el acceso a internet, porque la virtualidad será la normalidad y el internet sigue siendo privilegio.

¿Cómo será el evento?

Será el 6 y 7 de noviembre, 12 horas por día. Tendremos cuatro salones paralelos, con temas de todos los sectores de la economía. Contamos con la participación y representación de más de 36 países; con la apertura a cargo del presidente de El Salvador y de la ministra de Emiratos Árabes; la participación de Usaid, Banco Mundial, BID, OEA, Unión Europea, Cepal, ONU Mujeres, la acción global de Promujer, premio nobel de paz; las vicepresidentas de Panamá, Costa Rica, Ecuador; diferentes empresas, como Avon, Servientrega, Sanofi, Schneider Electric, Bavaria, Bancolombia, Amazon, Telefónica; grandes presidentes y presidentas hablando desde cómo afrontar la crisis alimentaria hasta cómo debe fortalecerse el liderazgo femenino desde el sector privado; estará el procurador saliente, Fernando Carrillo; Procolombia; la ministra de Ciencia, Mabel Torres. Es una agenda enfocada a todos los sectores. Nuestro valor agregado no se queda en un evento, sino en ser un movimiento que impacta la agenda nacional e internacional, hablando directamente con presidentes y vicepresidentes de la República y grandes empresarios para fortalecer las agendas.