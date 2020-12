Recomendaciones para viajar por carretera

Diciembre ha sido históricamente el mes con mayor accidentalidad vial. Verificar el estado de su vehículo antes de salir y respetar las señales de tránsito puede hacer la diferencia.

Diciembre y enero son los meses de más alta siniestralidad vial en Colombia; en consecuencia, durante las fiestas se presentan más víctimas mortales y lesionados que en el resto del año. De hecho, en diciembre de 2019 murieron más de 500 personas en las carreteras del país, principalmente motociclistas.

Según Auteco Mobility, alrededor del 90 % de los incidentes viales en Colombia son ocasionados por una falla humana o, lo que es lo mismo, una mala decisión de algún actor vial. Por esta razón, la firma busca sensibilizar al menos a un millón de colombianos sobre los comportamientos que más riesgos representan en la vía y promover una cultura de autocuidado con su campaña “En la vía… cógela suave”.

Las entidades del sector del transporte, en cabeza de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, también preparan jornadas de sensibilización en las carreteras, previendo el alto flujo vehicular en fechas cercanas a las fiestas de fin de año.

Además de ello, pensando en contar con infraestructura segura, el Instituto Nacional de Vías (Invías) invirtió recientemente $134.000 millones en cuatro contratos de Gestión Vial Integral (GVI) para ofrecer servicio al usuario de ambulancia, grúa, carro-taller, mantenimiento vial, sostenibilidad, señalización y atención de emergencias en las carreteras del Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Santander, Tolima y Quindío.

La responsabilidad última es de los viajeros. Por esto elaboramos una serie de recomendaciones detalladas que vale la pena revisar antes de tomar carretera, porque ayudan a generar consciencia entre los usuarios viales y aclaran dudas respecto a los deberes y derechos de los conductores.

Antes de salir

No está de más pagar una inspección previa al viaje para revisar suspensión, sincronización, alineación y balanceo, así como las condiciones de la batería, el alternador y las posibles fugas. Por su cuenta puede verificar la condición de llantas, luces, frenos, pito, aire acondicionado y demás sistemas, así como los niveles de líquido de frenos, agua, aceite y líquido refrigerante. Diseñe la ruta que seguirá y averigüe con anticipación peajes, estado de las vías y pasos alternos, especialmente en época de lluvias. Haga una lista de chequeo y verifique que tenga en orden los documentos del vehículo y los del conductor, el botiquín y el equipo de carretera (linterna con pilas, señales reflectivas, etc.), y que la recarga del extintor no esté vencida, pues tiene vigencia de un año. Incluya una cosa más: descanse antes y durante el viaje; los microsueños duran segundos, pero basta un momento de desatención para sufrir un incidente.

¿A quién pedir ayuda?

En caso de falla mecánica, accidente, incidente de salud o cualquier evento que le impida continuar, recuerde que no está solo en carretera. Si se encuentra en una vía concesionada, puede solicitar asistencia las 24 horas al número de teléfono que aparece en los tiquetes de los peajes pagados; el administrador del corredor está obligado a prestar de forma gratuita los servicios de grúa, carro-taller y ambulancia. Algunas vías nacionales a cargo del Invías también cuentan con estas ayudas. Fuera de estos, puede reportar incidentes a la Policía de Tránsito o a la Línea de Emergencia 123, a escala nacional.

Ojo a las señales de tránsito

Las señales de tránsito están diseñadas para proteger su vida y la de los demás actores viales. Respete los límites de velocidad, adelante solo donde esté permitido, conduzca atento al camino, reduzca la velocidad en intersecciones o zonas urbanas donde es común el cruce de pasajeros o el ingreso de vehículos que apenas arrancaron. Seguir las normas le garantiza un viaje seguro; si le parece poco, considere que además le ahorrará multas.

Distancia de seguridad

Se debe conducir con prudencia y a la defensiva, tratando de anticipar cualquier situación de riesgo. Si deja suficiente espacio entre su vehículo y los que están adelante le será más fácil reaccionar, no solo por imprudencias ajenas sino por posibles obstáculos en la vía, como huecos o animales. Además, evite sobrecargar los vehículos con elementos muy pesados, pues dificultan las maniobras repentinas y afectan seriamente los sistemas de suspensión y frenado.

Señale sus maniobras

Una de las causas más comunes de un accidente vial es que un vehículo efectúa algún movimiento inesperado al que otros no alcanzan a reaccionar. Si va a tomar otro camino, adelantar en doble calzada o cruzar de un lado a otro, debe indicarlo con las direccionales. Si va a hacer alguna parada o reducir la velocidad considerablemente, debe encender las luces estacionarias con anticipación y hacerlo en una zona con suficiente espacio. Recuerde además que cualquier señal óptica o audible permite que los demás noten su maniobra y así evita ponerlos en peligro.

Respeto para las motos

Por ley (1239 del 2008), las motocicletas deben transitar ocupando un carril, por lo que no están exentos de las mismas exigencias que se hacen a los demás vehículos: usar espejos retrovisores, avisar con las luces direccionales al efectuar alguna maniobra, respetar los límites de velocidad y adelantar solo donde es permitido, entre otras. Los motociclistas además deben llevar, sin excepción, un buen casco abrochado que cumpla las normas técnicas y esté fabricado con un material resistente, así como una prenda reflectiva, especialmente de noche. De hecho, ayuda viajar con otros accesorios, como guantes, rodilleras, coderas, botas y chaqueta, pues estos hacen la diferencia al tener un accidente, por leve que sea.