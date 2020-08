Restaurantes de Estados Unidos dicen que no pueden encontrar trabajadores

Dado que los trabajos del sector de servicios ahora significan una mayor probabilidad de infección, un salario aún más alto no está impulsando a los trabajadores a ir a la cocina.

Ni siquiera el mayor aumento del desempleo en 80 años está mitigando la escasez de mano de obra de la industria de la comida rápida.

Esto se debe a que la pandemia de Covid-19 está haciendo que la crisis económica de este año sea muy diferente a las recesiones pasadas, cuando los restaurantes ofrecían un importante salvavidas para los recién desempleados. Dado que los trabajos del sector de servicios ahora significan una mayor probabilidad de infección, un salario aún más alto no está impulsando a los trabajadores a ir a la cocina.

Los grupos demográficos clave, como los adolescentes, a instancias de sus padres y los ancianos , se mantienen alejados por razones de salud y seguridad, y los controles de desempleo mejorados de emergencia han mantenido a otros al margen. Las cadenas de restaurantes informan que están pagando más, pero eso no significa que estén llenando las vacantes de su personal.

“Este es el cambio más dramático que ha ocurrido en la historia moderna del servicio de alimentos”, dijo Aaron Allen, estratega jefe de la consultora de restaurantes Aaron Allen & Associates . “Es la primera vez que la gente deja la industria y decide no volver”.

A mediados de julio, solo habían regresado aproximadamente la mitad de los 6,1 millones de empleos en el servicio de alimentos que perdió Estados Unidos en marzo y abril, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Al comienzo de la pandemia, las cadenas de restaurantes redujeron los menús, redujeron el horario de las tiendas y recortaron el personal.

Si bien muchos restaurantes tradicionales continúan teniendo problemas a medida que los consumidores evitan los comedores, las cadenas de comida rápida y aquellos que ofrecen comida para llevar han informado una mejora constante este verano, ya que los consumidores que se distancian socialmente optan por el drive thrus. Entre tanto, las empresas centradas en la entrega como Papa John’s International Inc. y Domino’s Pizza Inc. han prosperado.

Para capitalizar el repunte, McDonald’s Corp. dijo en junio que planeaba contratar a 260.000 este verano. Subway , Taco Bell, Dunkin ‘Brands Group Inc., Papa John’s y Chipotle Mexican Grill Inc. también buscan expandir las nóminas a menor escala. Pero la falta de trabajadores complica los esfuerzos.

Mercado estrecho

Michael Lippert , presidente de GPS Hospitality LLC, que opera casi 500 ubicaciones de Burger King, Popeyes y Pizza Hut, dijo que la contratación ha sido particularmente difícil porque hay menos adolescentes solicitando. Esto ha elevado los salarios y ha llevado a la empresa a ampliar las horas extraordinarias, antes reservadas para la dirección, a los trabajadores por hora. La semana pasada, la empresa realizó una feria laboral virtual, con el objetivo de contratar a 3.000 trabajadores.

“Es probable que el entorno económico no cambie. Si lo hace, no sé si mejorará “, dijo. “Creo que la fuerza laboral seguirá siendo escasa durante los próximos meses”.

Flynn Restaurant Group, que opera Taco Bell, Arby’s y Applebee’s, dijo que ahora está pagando a los trabajadores por hora más que hace un año en sus 280 restaurantes Taco Bell .

Si bien siempre ha sido difícil mantener a los restaurantes con todo el personal, "la incertidumbre en torno a Covid ha hecho que esto sea aún más un desafío", dijo Greg Flynn, fundador y director ejecutivo de la compañía. Añadió que la tarea sigue siendo abrumadora a pesar de las altas tasas de desempleo y la contracción económica.

Wendy’s Co. pronostica una inflación salarial del 4 % para el año. Los salarios más altos son “lo que necesita pagar en este momento año tras año para realmente dotar de personal a sus restaurantes”, dijo Gunther Plosch, director financiero de la compañía, en la llamada de Wendy’s sobre ganancias del segundo trimestre el 5 de agosto.

Pero un salario más alto no es suficiente para trabajadores como Alonzo Rice en Orlando, Florida. Rice, ex cocinero de Burger King y miembro de la campaña Fight for $ 15 para aumentar los salarios de los restaurantes, ha estado trabajando en trabajos ocasionales desde que el horario de su restaurante disminuyó y luego desapareció por completo en medio de la pandemia.

Ahora está comenzando a solicitar puestos de trabajo nuevamente, pero su antigua línea de trabajo simplemente no vale la pena correr el riesgo, dijo. “No me postularé para ningún trabajo en un restaurante”.