Transporte Fluvial Río Chicagua S.A.S. y la Cooperativa Multiactiva de Transporte de Pasajeros de Magangué deberán pagar en total $73.771.170.

La Superintendencia de Transporte sancionó a dos empresas prestadoras del servicio de transporte público fluvial en el muelle de Magangué (Bolívar). La entidad afirma que se debe a que incumplieron su obligación de atracar (arrimar a tierra) las embarcaciones en sitios favorables para los pasajeros.

Las empresas multadas son Transporte Fluvial Río Chicagua S.A.S. y la Cooperativa Multiactiva de Transporte de Pasajeros de Magangué S.A, que deberán pagar $36.885.585, para un total de $73.771.170. Contra las decisiones de sanción proceden los recursos de reposición con subsidio de apelación.

“El actuar de estos operadores no se ajustó a los parámetros definidos en la ley, ya que las prácticas desplegadas representan un riesgo para la vida e integridad de sus usuarios”, dijo la Supertransporte, que recogió información aportada por la Inspección Fluvial de Magangué.

Se estima que cerca de 1.300 personas hacen uso de los servicios de estas compañías, pues tienen una flota de 64 embarcaciones.

Según la entidad, no es la primera vez que investiga a estas empresas por atracar en lugares prohibidos mientras prestaban el servicio. A finales del 2017, la Inspección Fluvial de Magangué informó sobre irregularidades similares.

Para ese entonces, se estableció que las investigadas adelantaron actividades de atraque y zarpe desde zonas no concesionadas, haciendo uso de las áreas en las que se encuentran sus muelles privados. La entidad determinó que habrían utilizado zonas públicas no concesionadas y, por ende, no autorizadas para su operación a terceros.

“El transporte fluvial es la única forma de transportarse para muchos colombianos, y ellos merecen la mayor protección en su condición de usuarios de transporte público. Por eso adelantamos esta investigación y proferimos la sanción, pues las prácticas de estas compañías, además de incumplir los requerimientos técnicos y legales para la prestación del servicio, pudieron generar accidentes y/o incidentes con otro artefacto fluvial al descender de las embarcaciones o al momento de atracar o zarpar en las instalaciones internas de los muelles que operaban ilegalmente”, dijo el superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza.