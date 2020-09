Seguros Sura conocía informe técnico de Hidroituango desde agosto de 2019

La reaseguradora minoritaria del proyecto dijo que no compartió el documento porque no era de su competencia. Insistió en que nunca ha tenido asiento en la junta directiva de EPM.

Seguros Sura, reasegurador minoritario de la póliza de construcción del proyecto Hidroituango, confirmó que conocía el informe técnico que se filtró en los últimos días y que concluye que hubo errores de construcción en la hidroeléctrica.

La compañía dijo en un comunicado que no lo entregó a la junta directiva del momento porque no era de su competencia. “Es la aseguradora del proyecto, en este caso Mapfre, la que tiene el derecho de decidir o no la divulgación de este informe con terceros, dado que la relación contractual es exclusivamente entre el asegurador y el asegurado (EPM)”, puntualizó.

De acuerdo con Sura, el reporte hace parte de los “procesos naturales de análisis internos” de la industria aseguradora que se siguen ante cualquier proceso de reclamación para tener soporte técnico ante las decisiones de cobertura de la póliza de construcción.

Sobre los rumores de que el documento fue filtrado por Andrés Bernal, exvicepresidente financiero de una filial del grupo, la empresa afirmó que Bernal nunca ha trabajado en las compañías de seguros de Suramericana, pues dicha filial no tiene relación con su actividad aseguradora.

“Como es de público conocimiento, en el año 2012, el señor Bernal aceptó participar a título exclusivamente personal en la junta directiva de EPM. En ningún caso su participación allí implicó una representación institucional y prueba de ello es que, tras su retiro de este Grupo empresarial en 2017 y como actual presidente de otra compañía, continuó como miembro de la mencionada junta”, explicó.

Finalmente, Sura reiteró que no es aseguradora del proyecto Hidroituango y no tiene ninguna relación contractual directa con EPM en este caso. Aclaró que es reaseguradora de la póliza de Mapfre en una proporción del 13 % y, a su vez, este porcentaje está reasegurado en 98,7 %, “con lo cual Seguros Sura Colombia queda con una exposición final de 1,3 %”, indicó. La compañía de seguros generales asumiría un máximo de US$2,5 millones (unos $9.200 millones), valor que ya está debidamente reservado desde 2018.

El controversial documento data de 2019 y según el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue ocultado por la administración anterior.

“Es el primer informe formal que endilga responsabilidades a los constructores, pero quizá lo más relevante es que estuvo oculto, no se quiso anexar al proceso de conciliación o reparación por parte de las aseguradoras y dentro de la empresa no está ingresado de forma oficial. Había muchas verdades incómodas en este documento que no querían que salieran a la luz”, le dijo el alcalde a El Espectador.

Las revelaciones del estudio podrían desvirtuar la teoría de que la emergencia ocasionada en 2018 fue un hecho de fuerza mayor. Así lo ha sugerido el actual gerente de EPM, Álvaro Rendón.