Si no hay reforma, no va a ser posible obtener el ingreso solidario: dicen más de 30 expertos

Los profesionales de sectores públicos, privados y académicos consideran necesaria una reforma para que no se estanque la economía y para apoyar a los más vulnerables.

Más de 30 profesionales de sectores públicos, privados y académicos publicaron un comunicado en el que exponen las razones por las cuales se necesita una reforma fiscal para generar las condiciones para “una pronta recuperación de la economía, fortalezca el gasto social, mejore la equidad y asegure la sostenibilidad fiscal”.

En la misiva manifiestan que “es urgente responder a las necesidades de los colombianos más afectados por la pandemia y profundizar las acciones necesarias para frenarla, incluyendo la aceleración de la vacunación. La dudosa sostenibilidad fiscal actual amenaza la capacidad del Gobierno para financiar los programas que la coyuntura demanda”.

Tras los resultados publicados por el DANE sobre la pobreza en el país, que reveló que 3.500.000 personas quedaron en pobreza a causa de la pandemia, los firmantes creen que es urgente atender esa calamidad y se requieren recursos para solventarla, pues la crisis sanitaria “borró más de ocho años de progreso”.

Los profesionales afirmaron que la propuesta del Gobierno busca proteger a los más vulnerables, recuperar la economía y asegurar la sostenibilidad fiscal. “Garantizar el ingreso mínimo para los hogares pobres es un avance que respaldamos. Sin embargo, nos preocupa que la propuesta de reforma tributaria del Gobierno no considere una mayor progresividad para los niveles más altos de ingreso. El concepto de solidaridad que impone ese sacrificio exige que todos contribuyan y que la proporcionalidad, por lo menos, refleje las diferencias en ingreso de los contribuyentes”.

La carta, firmada por Andrés Álvarez, Mónica Aparicio, Hernán Avendaño, David Bardey, Felipe Barrera, Juan Benavides, Jorge Humberto Botero, Carlos Caballero, Antonio Celia, Andrés Escobar, Rudolf Hommes, Jimena Hurtado, Andrés Langebaek, Marta Lasprilla, María del Pilar López, Eduardo Lora, Astrid Martínez, Jaime Millán, Daniel Mejía, Armando Montenegro, Gustavo Moreno, Oscar Nupia, Juan Ricardo Ortega, Pedro Nel Ospina, David Pérez, Pablo Roda, Mauricio Rodríguez, Fabio Sánchez, Luis Álvaro Sánchez, Eduardo Uribe, Tito Yepes, Andrés Zambrano y Hernando Zuleta, dice que no es posible estar de acuerdo con el ingreso mínimo garantizado y los demás gastos sociales que se necesitan “y oponerse a una reforma tributaria de la magnitud y alcance como la que propone el gobierno. Si no hay reforma, no va a ser posible obtener siquiera el ingreso solidario y tampoco habrá plata para financiar otros programas sociales”.

Mencionan, también, que la redistribución de recursos “estimulará la economía generando mayores niveles de bienestar y ganancias adicionales para las empresas. Por eso insistimos en considerar aspectos de la propuesta de Fedesarrollo, que propone reducir las cargas prestacionales para los empleadores, con incidencia en la creación de empleo formal”.

Los expertos aseguran que es “imperativo” buscar mayor igualdad en el país, en un entorno de libertad política y libertad económica, pero que eso implica un mayor recaudo “inclusive el que proviene del IVA y una estructura tributaria que posibilite el pago a un mayor número de contribuyentes”.

También creen que es necesario tener nuevos recursos para garantizar la pensión mínima de los mayores, “como propone Fedesarrollo y desmontar subsidios que son ineficientes o injustos o que se prestan para fomentar el clientelismo. Ese desmonte aportaría recursos para aumentar el ingreso mínimo garantizado”.

Aseguran que la ciudadanía “debe comprender la urgencia de hacer una buena reforma y comprometer al Gobierno con un programa redistributivo de gasto social. Sin esos cambios, no vamos a poder responder a las necesidades y exigencias de la población ni dar sostenibilidad a las finanzas del Gobierno”.

Finalmente, insisten en que la clase media va a sufrir mucho más “si no hay reforma, y la situación social va a empeorar a medida que se estanca la economía y no haya cómo inducir crecimiento y bienestar”.