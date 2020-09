Superindustria impone sanciones a Comcel y ETB por desatención en quejas de consumidores

Las sanciones económicas a las dos empresas superan los $321 millones y contra esta decisión procede el recurso de reposición y apelación, dice la entidad de control.

Multas por un poco más de $321 millones impuso la Superintendencia de Industria y Comercio a las empresas de telecomunicaciones Comcel y Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá por no atender oportunamente las quejas de los usuarios.

En un comunicado, la entidad de control considera que en su rol de autoridad nacional de protección al consumidor, impuso multas a las empresas Comunicación Celular (Comcel) por $197.505.675 y Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) por $124.648.026.

La decisión fue tomada luego de que la autoridad realizó “el análisis y evaluación de las quejas presentadas en contra de estas empresas y se encontró que estas no habrían cumplido las órdenes impartidas por esta Superintendencia”, dice el informe.

Explica la Superintendencia que en segunda instancia las reclamaciones de los usuarios fueron resueltas a favor de los consumidores que presentaron la querella

La entidad de control del sector empresarial encontró que Comcel incumplió las órdenes impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones No. 47242 de agosto de 2017, No. 86214 de diciembre de 2017 y No. 79153 de octubre de 2018, que resolvieron los recursos de apelación interpuestos por los usuarios en el trámite de reclamaciones asociadas con fallas en la prestación de los servicios de voz y de datos.

Igualmente, determinó la falta al deber de comparar los pagos registrados por los usuarios con los que se encuentran en mora y la omisión de la expedición de paz y salvos.

Sobre el proceder de la Empresa distrital, la Superintendencia concluyó que incumplió las órdenes impartidas por la entidad de control a través de las resoluciones No. 12951 de febrero y No. 28991 de abril de 2018.

Con estas resoluciones fueron resueltas las quejas a favor de los usuarios los recursos de apelación.

Señala la Superintendencia de Industria y Comercio que las multas impuestas en ambos casos tuvieron como fundamento la vulneración del derecho reconocido a los usuarios mediante las resoluciones objeto de incumplimiento, así como el desconocimiento de la autoridad de la cual está investida la Superintendencia.

Remarca la entidad de control que contra las anteriores decisiones procede el recurso de reposición y apelación de las empresas afectadas.

Respuesta de Comcel

A la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, Claro respondió “que es una compañía respetuosa de las autoridades y las leyes colombianas, y acata sus compromisos”.

Aclara que la comunicación emitida por la autoridad se refiere a reclamaciones de tres usuarios de 2017, donde la compañía cumplió a cabalidad lo estipulado por la Superintendencia, razón por la cual la empresa presentará los recursos de reposición y apelación para demostrar el cumplimiento de lo exigido por la autoridad.

La empresa trabaja para mantener a los colombianos conectados y brindarles el mejor servicio y la mayor cobertura en el país, ajustando procesos para responder ala necesidades de sus clientes y con el propósito de brindar mejores experiencias.