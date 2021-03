Televisa estaría en conversaciones para fusionarse con Univisión

Las discusiones están en una etapa temprana, según Bloomberg. En caso de darse el acuerdo se uniría formalmente a los dos mayores gigantes de medios en español.

Grupo Televisa podría estar en conversaciones para fusionarse con Univision Communications., según personas familiarizadas con el asunto. El acuerdo uniría formalmente a los dos mayores gigantes de medios en español después de una larga asociación.

Si bien las discusiones están en una etapa temprana, no se ha tomado una decisión final y las conversaciones podrían fracasar, dijeron las personas, que solicitaron no ser identificadas porque el asunto no es público.

Representantes de Televisa y Univisión no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Televisa, la principal cadena de televisión de México, posee 36% de Univisión, del cual acordó vender una participación mayoritaria el año pasado a un grupo liderado por Wade Davis, exdirector financiero de Viacom. Ese acuerdo se produjo después de que los anteriores propietarios de capital privado de Univisión pasaron años tratando de vender la compañía o hacerla pública.

Univisión es el mayor proveedor de contenido de radio y televisión en español en Estados Unidos, según su sitio web.

El acuerdo necesitaría la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU., que recientemente ha suavizado las reglas que rodean la propiedad extranjera de los organismos de radiodifusión.

Televisa tiene un valor de mercado de aproximadamente 109.000 millones de pesos (US$5.200 millones).