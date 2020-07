La semana pasada la compañía ganó todos los días aproximadamente el valor neto de Fiat Chrysler.

¿Recuerda cuándo la valoración de mercado de Tesla Inc. superó a General Motors Co.? Eso fue solo en octubre, aunque no se puede culpar a los inversionistas por pensar que fue hace una eternidad.

La valoración del fabricante de vehículos eléctricos se incrementó el valor combinado de las Tres Grandes —GM, Ford Motor y Fiat Chrysler— en solo cinco días hábiles hasta el lunes. Tesla ha aumentado su valoración en un promedio de US$14.000 millones cada uno de esos días.

Las acciones de Tesla han observado un fuerte repunte este año, recuperándose espectacularmente de una venta masiva relacionada con la pandemia, ayudado recientemente por números de entrega del segundo trimestre que superaron las estimaciones del mercado. La semana pasada, la compañía ganó todos los días aproximadamente el valor neto de Fiat Chrysler Automobiles.

Mientras que los escépticos han dicho que el ritmo actual de la acción puede estar desapegándose de la realidad y estar siendo impulsada por el “poder de la narrativa”.

“Definitivamente hay un componente minorista significativo que está impulsando las acciones al alza”, dijo el analista de Wedbush Securities Daniel Ives en una entrevista, refiriéndose a los inversionistas individuales que operan en plataformas como Robinhood.

Aun así, muchos grandes inversionistas institucionales ahora también quieren un pedazo de Tesla y el mercado de vehículos eléctricos, dijo. “En una pandemia de covid-19 y un entorno macro oscuro, la compañía acaba de presentar un número de entregas de 90.000, especialmente cuando otros fabricantes de automóviles se enfrentan a desafíos hercúleos”.

Tesla dijo el 2 de julio que entregó 90.650 automóviles en el segundo trimestre, lo que se compara con la estimación promedio de analistas de aproximadamente 83.000 unidades.

El interés de grandes capitales por comprar acciones de Tesla también fue mencionado por Craig Irwin de Roth Capital Partners, quien dijo que la valoración de la compañía fue impulsada por los administradores de fondos que han agrupado a Tesla con Netflix Inc., Amazon.com Inc., Facebook Inc. y similares, y lo estaban valorando como una acción de crecimiento de alta capitalización.

“Esos administradores no entienden que esta no es una industria donde el ganador se lo lleva todo, como lo son esas otras empresas”, dijo Irwin, y señaló que 180 autos eléctricos más saldrán para 2025.

Las acciones de Tesla han ganado al menos 5% en cuatro de las cinco sesiones hasta el lunes. Si bien puede no ser inusual para una compañía que ha tenido ganancias de 20% en un día dos veces en su historia, el aumento muestra una consistencia que no se había visto antes. Es la primera vez que la acción registra cuatro de cinco sesiones con aumentos de tal magnitud.

El último repunte llevó el alza de Tesla de este año a US$170.000 millones, una cantidad que excede la capitalización de mercado de todas menos 30 compañías en el S&P 500.

“La valoración de Tesla no tiene sentido bajo ninguna medida tradicional. Sin embargo, no es una empresa tradicional, entonces, ¿cómo medirla de forma tradicional?”, dijo Iván Feinseth de Tigress Financial Partners.