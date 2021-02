El gremio de transportadores de carga asegura que el costo de los peajes hace inviable su estructura de costos. El gobierno sigue negociando con el sector.

Los transportadores de carga colombianos informaron que convocaron una movilización pacífica en las principales ciudades del país para este lunes 15 de febrero de 2021 desde las 8:00 am. El gremio asegura que el costo de los peajes hace inviable su estructura de costos. El Gobierno sigue negociando con el sector. (Lee también: Así van las mesas de trabajo entre el Gobierno y los camioneros)

Gustavo Betancourt, presidente de la cruzada nacional por la dignidad camionera, explicó este sábado que “el sector de transporte de carga nos ha exigido declararnos en asamblea permanente y organizar una movilización pacífica en contra del alza abusiva e indiscriminada de los 109 peajes concesionados, los cuales pretenden alzas para este año de hasta el 300%.

Betancourt agregó que “en reuniones sostenidas con la ANI se logró que las 45 casetas pertenecientes a INVIAS solo subieran 1,6%, que es el incremento del IPC (2020). Pero también hay que tener en cuenta los peajes departamentales y distritales que tanto daño nos hace en nuestra estructura de costos operativos. Todo esto afecta la competitividad general de la industria del transporte, esto sin tener en cuenta que vienen 36 casetas más que ya están concesionadas y que según la ministra de transporte van porque van”.

También te puede interesar: En Colombia hay 177 peajes y han recaudado más de $26 billones

Este sábado el Ministerio de Transporte emitió un comunicado frente a cierta información que venía circulando en las redes sociales, que según el Gobierno “buscan crear desinformación y desestabilizar el trabajo activo de las mesas habituales de trabajo entre los gremios del transporte de carga y el Ministerio de Transporte”.

El comunicado indica: “el Gobierno nacional no tiene injerencia en peajes departamentales y municipales. No obstante, el Ministerio de Transporte se ha comprometido a servir como puente articulador con los gobiernos regionales y los transportadores de carga, para tener comunicación propositiva sobre estos casos.

En relación a los peajes concesionados por la Agencia Nacional de Infraestructura y donde existen cuatro casos puntuales con incrementos superiores al IPC porque así estaban determinados en los contratos de concesión suscritos antes de este gobierno, el Ministerio de Transporte ha venido trabajando en encontrar soluciones adecuadas.

De igual forma, la Superintendencia de Transporte sí está realizando diferentes investigaciones a empresas transportadoras de carga y generadoras de carga, por presuntamente realizar pagos por valores menores a los Costos Eficientes de Operación.

Frente a las desinformaciones en redes sociales sobre una resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible que supuestamente afectaría a los transportadores, no es cierto. En dicha resolución no se impone vida útil a los vehículos de carga, no es una resolución trabajada desde el Ministerio de Transporte; y, además, se trata de un proyecto de resolución, no un acto administrativo en firme y expedido por la referida cartera”.

Finalmente el Ministerio de Transporte indicó que reitera su compromiso de seguir escuchando y atendiendo las habituales mesas de trabajo en el sector transporte.