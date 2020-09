Turismo volvería a cobrar protagonismo, según estudio de Ostelea

A pesar del duro golpe que ha sufrido la industria, aún se considera que es un potenciador de empleo y de la economía. Industria pide medidas para reactivarse.

La Escuela de management en Turismo Ostelea realizó un informe en el que concluye que, a pesar de la pandemia, el turismo cual sigue siendo una industria atractiva y será un aliado para la reactivación económica y la generación de empleo.

Según datos del World Travel & Tourism Council, hasta hace unos meses se calculaba que la industria iba a crecer anualmente 3,6 % hasta 2029 por el aumento en el interés y la accesibilidad a los viajes. De hecho, entre enero a septiembre de 2019 las llegadas internacionales crecieron 4 % a nivel mundial. También se esperaba que el sector alcanzara los 1.800 millones de llegadas internacionales en todo el mundo para 2030 con un aumento de 3,3 % anual entre 2010 y 2030. Sin embargo, la aparición del COVID-19 derrumbó muchos de esos pronósticos.

En el caso de Colombia, en 2019, el país recibió 3,9 millones de turistas, lo que representa US$6.600 millones en ingresos, como lo informó la Organización Mundial del Turismo, eso equivale al 2,1 % del PIB. La cifra supera los ingresos combinados de las exportaciones de flores, café y banano.

La industria coincide en que es posible que no pueda cumplir con sus proyecciones originales para 2030, pero cree que es factible que el sector vuelva a cobrar protagonismo, especialmente si los profesionales y las empresas crean o siguen nuevos modelos que se basen en patrones post pandémicos y cambios de pensamiento.

El documento, elaborado por alumnos del Master in Sustainable Tourism Management of Resources and Destinations, destaca como medidas tomadas en Colombia para cuidar la industria y proteger los empleos la suspensión del cobro del aporte del impuesto al turismo durante seis meses, el aplazamiento de la presentación y/o pago de impuestos sobre la renta, declaración de IVA y complementarios de las empresas, y la disposición de $250.000 millones en créditos como respuesta directa a las pérdidas de las empresas.

“Colombia es un país en el que el turismo se ha convertido en un motor de la economía. De hecho, según datos de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT), el número de turistas internacionales en Colombia ha tenido un crecimiento promedio del 5 % en los últimos 10 años. Esto ha abierto nuevas posibilidades de inversión y apoyo a las comunidades en las diferentes regiones”, dijo Juan Henao Bradford, uno de los autores del informe y colaborador Iditur de Ostelea.

Para el experto, además del crecimiento turístico del país y su importancia económica, hay que señalar otros dos hechos beneficiosos: la nominación de Colombia como principal destino a visitar en 2020, según la Asociación de Tour Operadores de Estados Unidos (USTOA 2019), y el reconocimiento del país como el mejor destino líder de América del Sur para 2020, según The World Travel Awards.

El ejercicio de Ostelea hace un balance de algunas de las medidas que han tomado los gobiernos del mundo, Latinoamérica y Colombia como restricciones de viaje y distanciamiento social; también las decisiones en torno a una adecuada reactivación.

Según el Centro de Información Turística de Colombia, en 2018 había 30.008 prestadores de servicios turísticos registrados en el país (excluyendo firmas de transporte aéreo). De estos, el 95 % eran pequeñas empresas (0-20 empleados), el 4 % medianas (21-100 empleados) y solo el 1 % grandes (más de 100 empleados). Además, había 1.500 guías turísticos registrados.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informó que 183.861 personas estaban empleadas directa y formalmente en el turismo. Además, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA 2020) tiene cifras que indican que el sector del transporte aéreo empleó a 71.000 personas en el país antes de la pandemia. A esto habría que sumarle los empleos indirectos.