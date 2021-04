Según ejecutivos de la compañía, las ventas fueron lentas durante los primeros meses de 2021.

Twitter Inc. cayó un 13 % en las primeras operaciones del viernes después de que la compañía de redes sociales publicara un comienzo de año lento en su negocio de publicidad y ofreciera un pronóstico de ingresos decepcionante, una señal de que el servicio de redes sociales no ha capitalizado completamente el auge de la publicidad digital en medio de la pandemia como empresas como Facebook Inc. y Google.

Las ventas fueron lentas durante los primeros meses de 2021 después de una ajetreada temporada navideña, y algunos anunciantes redujeron sus gastos debido a los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, dijeron ejecutivos de la compañía. “Cuando hay disturbios por una razón u otra”, dijo el director financiero Ned Segal en una llamada con analistas, los anunciantes de marcas “a menudo hacen una pausa cuando hay una conversación más importante que la conversación sobre su producto”.

Los ingresos aumentaron un 28 % en el primer trimestre, en línea con las estimaciones de los analistas, pero notablemente a la zaga del crecimiento de algunos de los pares de publicidad digital de Twitter. Facebook y Google de Alphabet Inc. informaron esta semana ventas trimestrales que rompieron las estimaciones de los analistas, impulsadas por las empresas que impulsan el comercio y los viajes, que se espera que se recuperen a medida que disminuyan los bloqueos.

Es decepcionante que Twitter “no haya captado esta ola” en el crecimiento de la publicidad en línea, aunque habrá más oportunidades en el futuro, escribió el analista Justin Patterson de KeyBanc Capital Markets en una nota a los inversores.

Twitter dijo que las ventas serán de US$980 millones a US$1.080 millones en el período que finaliza en junio. Los analistas, en promedio, proyectaron US$1.050 millones, según datos compilados por Bloomberg.

Segal dijo que Twitter vio un repunte en la publicidad en marzo, y si esa tendencia continúa, la compañía estaría en el extremo superior de su guía. La empresa de redes sociales depende más de la publicidad de grandes marcas, que representa el 85 % de sus ventas totales, y no gana tanto dinero con la publicidad de respuesta directa, que abarca a muchos de los minoristas y pequeñas empresas que han acudido en masa durante la pandemia. . Mientras tanto, Facebook y Google obtienen la mayor parte de su publicidad a partir de este tipo de anuncios.

Esos pares de la industria pusieron el listón muy alto para Twitter, lo que provocó una decepción en los resultados, dijo Mandeep Singh, analista de Bloomberg Intelligence. “Esto demuestra que probablemente Google y Facebook tuvieron más exposición a la publicidad de comercio electrónico que Twitter”, dijo.

Twitter también informó que los usuarios activos diarios aumentaron un 20 % a 199 millones, sumando 7 millones desde el trimestre anterior. En febrero, la compañía estimó que el crecimiento interanual sería del 20 % en el trimestre de marzo, que fue el primer período desde que el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue excluido del servicio. Trump fue expulsado de Twitter el 6 de enero por repetidas violaciones de las reglas de la compañía, y algunos analistas estaban preocupados de que la ausencia del expresidente pudiera dañar el negocio.

Los ingresos fueron de US$$1.040 millones en los tres meses terminados el 31 de marzo, coincidiendo con la estimación promedio de los analistas. Los ingresos netos fueron de US$68 millones, u 8 centavos por acción, en comparación con una pérdida de US$8,4 millones, o 1 centavo, en el mismo trimestre del año anterior, dijo el jueves la compañía con sede en San Francisco en un comunicado.

La acción cayó a un mínimo de US$56,60 en las operaciones previas a la comercialización después de cerrar a US$65,09 en Nueva York. Las acciones han ganado un 20 % este año hasta el jueves.

Twitter ha estado en el centro de la discusión pública durante gran parte del año, en parte debido a su prohibición de Trump y al escrutinio del Congreso sobre su papel con otros sitios de redes sociales en la vigilancia del discurso de los usuarios. La compañía también está trabajando en varios productos nuevos, incluidas salas de chat de audio para competir con la popular startup Clubhouse, lo que podría generar más ingresos en el futuro.

Segal dijo que muchas de las personas que se unieron a Twitter durante el año pasado para seguir las actualizaciones de la pandemia se han quedado, una señal positiva para el crecimiento de la empresa. El director ejecutivo Jack Dorsey dijo que Twitter espera seguir agregando nuevos usuarios al facilitarles el seguimiento de los temas del servicio, no solo de otras personas.

A Twitter también le gustaría usar esos temas para personalizar mejor su publicidad, aunque todavía no lo está haciendo bien, dijo Segal. “Estamos llegando allí”, agregó.

El crecimiento de usuarios comenzará a desacelerarse en los próximos trimestres a medida que Twitter se compare con el auge del año pasado impulsado por la pandemia mundial y las polémicas elecciones estadounidenses. La compañía espera aumentar los usuarios en porcentajes de “dos dígitos bajos” para el resto de 2021, según la carta a los accionistas de Twitter, con la tasa de crecimiento más baja esperada en el trimestre actual. Esas proyecciones se anunciaron previamente en febrero.

La pandemia no ha frenado la contratación de Twitter. La compañía ahora tiene un total de 6.100 empleados, un 20 % más que hace un año. El aumento de nuevos empleados también ha aumentado los costos de compensación basados en acciones de la empresa. Twitter aumentó su estimación de compensación basada en acciones para 2021 a US$600 millones de un rango de US$525 millones a US$575 millones informado anteriormente.

Aunque la compañía está creando productos de suscripción para complementar su negocio de publicidad, no mencionó ningún plan o detalle nuevo en la carta a los accionistas. Dorsey dijo en la llamada que espera probar un producto de suscripción “muy pronto”.