“Va a haber una aceleración importante en las obras de infraestructura”: Mintransporte

El año pasado se entregaron la mayoría de las obras prometidas, incluyendo el túnel de La Línea. Para este 2021 se licitará la quinta generación de concesiones y comenzará la intervención de 400 kilómetros de vías existentes.

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, entregó un balance de la reactivación del sector del transporte durante 2020 y se refirió a los proyectos en los que se avanzará este año. “Durante la pandemia logramos varios hitos, incluso durante las etapas de aislamiento obligatorio, y este año veremos el proyecto de conectividad más ambicioso de la historia”, dijo en entrevista.

¿Cómo logró sobreponerse la infraestructura a la pandemia?

Así como este fue uno de los primeros sectores que paró, también fue uno de los que más rápidamente adoptó protocolos y se permitió la apertura de las obras de infraestructura de transporte a partir del segundo aislamiento, del 13 de abril. En febrero de este año, el Invías tenía a su cargo 787 contratos que generaban 41.000 empleos, debido a la emergencia del COVID se tuvieron que suspender casi 400 contratos, pero alrededor de 35 mantuvieron la ejecución por necesidades técnicas. A octubre ya habíamos logrado reactivar la totalidad de ellos y además estábamos generando 44.000 empleos. Algunos proyectos requirieron un plazo adicional, porque esta no fue una reactivación inmediata, tuvimos que trabajar de manera articulada con las autoridades locales en la aprobación de los protocolos, lo que retrasó algunos contratos; eso no fue automático.

¿Cómo contribuyó el sector a la reactivación de la economía?

Este es un sector que dio ejemplo. Articulándonos la nación, la región y otros actores, se logró reactivar las obras de manera gradual y progresiva, garantizando que esto generara confianza en la región para que ningún proyecto se convirtiera en un clúster de contagio, que era la gran preocupación. Si todos le apuntamos a un objetivo en concreto, se va a lograr sacar adelante los proyectos y seguramente va a haber una aceleración importante de las obras, sobre todo luego de ampliar los techos fiscales y lograr recursos para los 82 proyectos de Compromiso por Colombia (viales y férreos), algo que también logramos en la pandemia.

¿Se pudo avanzar en los cronogramas de las obras aun con las suspensiones?

Sí. Un ejemplo específico es que aun en pandemia entregamos la primera fase del proyecto Cruce de la Cordillera Central, es decir el túnel de La Línea, el túnel piloto, tres túneles pequeños y 13,4 kilómetros de doble calzada que debían terminarse en mayo. Tuvimos un ligero retraso por la parálisis de las obras y la implementación de los protocolos de bioseguridad, pero aun así el 4 de septiembre se entregó. La fase final era poner en operación los equipos electromecánicos. Eso requería mano de obra especializada, gente que no era de la región y que fue capacitada por empresas extranjeras vía virtual; además, cuando llegaban los ingenieros a la zona debían entrar en cuarentena de catorce días.

¿Cómo les fue a las concesiones a cargo de la ANI?

En la ANI se paralizaron los contratos salvo cosas puntuales en algunos proyectos que era necesario mantener. La reactivación también fue gradual e incluso se sumaron a la lista dos proyectos adicionales que por razones ajenas estaban paralizados desde que llegamos al Gobierno, por problemas jurídicos: Magdalena 2 y Cambao-Manizales. Hoy tenemos 74.000 personas en obra; el empleo aumentó casi 20 % respecto a febrero.

¿Cómo va la ejecución de los proyectos de cuarta generación?

Con corte a noviembre de 2020, el avance promedio de ejecución de los proyectos viales de cuarta generación (4G) es de 50 %; esto significa una variación de 33 % respecto a agosto de 2018, cuando llegamos, y de 11 % respecto a enero de 2020. De hecho, quince proyectos tienen una ejecución por encima de la media. En materia de inversión, al 30 de noviembre le hemos inyectado a la economía en capex cerca de $22,5 billones, casi el 50 % del capex total de las obras 4G ($45,4 billones), de estos, la mayor parte (cerca de $15,1 billones) se invirtieron entre agosto de 2018 y noviembre de 2020, en este Gobierno, a pesar de ser proyectos que se firmaron entre 2014 y 2016. Cuando llegamos, de 29 proyectos 21 estaban paralizados; hoy tenemos 25 activos. Es de resaltar, además, que aun en pandemia entregamos la primera 4G para operación y mantenimiento, que es Girardot-Honda-Puerto Salgar, en julio de 2020. Y hubo avances en proyectos como Puerta de Hierro-Cruz del Viso, que va en 94 % de ejecución; la Iniciativa Privada (IP) Vías del Nus, en 78 %; la Transversal del Sisga, en 73 %; Rumichaca-Pasto, en 80 %, y la Autopista Mar 1, en 70 %, los cuales iban por debajo del 5 % cuando llegamos.

¿Dentro del cronograma de 2021 quedó haciendo falta algo?

Proyectos como las obras de la concesión del aeropuerto de Barranquilla sufrieron un ligero retraso, porque se paralizaron sus actividades hasta septiembre, cuando empezó la reactivación gradual del transporte aéreo. Eso implicó que los concesionarios dejaran de recibir ingresos de su servicio y, en consecuencia, el sector financiero paralizó los desembolsos que les venía haciendo para ejecutar las obras, porque no había ninguna certidumbre de a partir de cuándo se podía retomar la operación. No obstante, la ANI se sentó con la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) a identificar cómo hacer memorandos de entendimiento sobre tiempos adicionales de obras en estos proyectos de concesión, para reconocer los problemas adicionales de la pandemia. La concesión del aeropuerto de Barranquilla firmó otrosí para no afectar el desarrollo de las obras en curso y que el 1° de marzo se entregue la totalidad de lo que falta del proyecto. Ya se tiene un cronograma muy detallado.

¿Qué podemos esperar para 2021?

Dos cosas fundamentales: los proyectos de Compromiso por Colombia y la quinta generación de concesiones (5G). En el primer caso son 28 proyectos por $2,3 billones para terminar corredores en los que se invirtieron recursos durante muchos años, pero todavía les faltaban kilómetros para finalizar el tramo, como Medellín-Quibdó o Pereira-Quibdó, esos contratos van a terminar esa conectividad y a poner a punto la vía. Esas licitaciones iniciaron en septiembre y deben comenzar obra este mes, con lo que generarán más de 40.000 empleos directos en las regiones. En el segundo, ya estamos en licitación de la primera 5G, que es Accesos Cali-Palmira. Estamos hablando de proyectos carreteros, aeroportuarios, férreos y de navegabilidad fluvial que can a requerir una inversión en capex de alrededor de $21 billones y a generar alrededor de 500.000 empleos directos, indirectos e inducidos. Los otros proyectos de la primera ola son: Buga-Loboguerrero, Loboguerrero-Buenaventura, la Troncal del Magdalena Medio, la IP Santuario-Cañoalegre, Accesos Norte 2, ALO Sur, la IP Aeropuertos de Suroccidente, la IP para los aeropuertos de San Andrés y Providencia, el nuevo aeropuerto de Vallunca, la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, el Canal del Dique, la APP de navegabilidad del río Magdalena y el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná. De estos varios están en aprobaciones finales y otros culminarán esta etapa en el primer semestre de 2021. Los estaremos licitando y la mayoría adjudicando este año o, a más tardar, en enero de 2022, los que están en la fase final de estructuración. Estos grandes corredores multimodales son una concepción distinta de las generaciones de concesiones que venían siendo fundamentalmente viales.