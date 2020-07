Alejandro Gaviria hará parte de la Comisión Lancet COVID-19

El rector de la Universidad de los Andes formará parte de una Comisión, compuesta por 26 expertos del mundo, creada para proponer soluciones globales, equitativas y duraderas a la pandemia de Covid-19.

La revista científica The Lancet, una de las más reconocidas del mundo, informó en julio la creación de una comisión de expertos para enfrentar la crisis desatada por el nuevo coronavirus. La iniciativa, que espera proponer soluciones efectivas basadas en la cooperación global, la justicia social, el desarrollo sostenible y el buen gobierno, será presidida por el reconocido economista, Jeffrey Sachs y tendrá el apoyo del Centro para el Desarrollo Sostenible, la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible de la ONU (SDSN), la Fundación Rockefeller y el Centro Internacional Nizami Ganjavi. (Le recomendamos: “Los ODS no van a alcanzarse si no hay un control de la pandemia”, Jeffrey Sachs)

La Comisión fue creada para ayudar a acelerar soluciones globales, equitativas y duraderas a la pandemia por el nuevo coronavirus. El rector de la Universidad de Los Andes y exministro de Salud, Alejandro Gaviria, será el representante de Colombia.

En total, 26 comisionados provenientes de India, Estados Unidos, China, Australia, Colombia, México, Chile y otros países trabajarán en temas como: la naturaleza, el origen y prevención de enfermedades zoonóticas; la salud pública; sistemas de vigilancia, prueba, rastreo y aislamiento casos de COVID-19; el desarrollo y distribución de vacunas y medicamentos COVID-19; la protección de grupos vulnerables; el bienestar y salud mental en el contexto de control de pandemia; la financiación equitativa y eficiente del control de pandemias; la reconstrucción económica post-COVID-19 y el cumplimiento de objetivos del desarrollo sostenible, según informó la Universidad de Los Andes.

Dentro de los objetivos propuestos por la comisión también está el de acelerar la conciencia y adopción a nivel mundial de estrategias para suprimir la transmisión de la enfermedad. Asimismo, buscarán generar recomendaciones para enfrentar la epidemia, abordar las crisis humanitarias y resolver las crisis económicas y financieras.

La primera declaración pública de la Comisión se hará en septiembre de 2020, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para enero de 2021 se espera el primer informe interino y, para julio, el segundo. El informe completo será entregado en Enero de 2022. Entre tanto, la Comisión estará realizando publicaciones regionales y seminarios web abiertos al público.

Entre los comisionados se encuentran:

Jeffrey Sachs - Universidad de Columbia (EE. UU.), Salim Abdool Karim - Mailman School of Public Health (EE. UU.), Lara Aknin - Simon Fraser University (Canadá), Joseph Allen - Harvard T. H. Chan School of Public Health (EE. UU.), Kirsten Brosbol - The Global Goals (Dinamarca), Beth Cameron - Nuclear Threat Initiative (EE. UU.), Gabriela Cuevas Barron - Mexican Congress (México), Peter Daszak - EcoHealth Alliance (EE.UU.), Vitor Gaspar - Director of the Fiscal Affairs Department IMF (EE. UU.), Andy Haines - London School of Hygiene and Tropical Medicine (Reino Unido), Alejandro Gaviria - Universidad de los Andes (Colombia), Peter Hotez - Baylor College of Medicine (EE. UU.), Phoebe Koundouri - Athens University of Economics & Business (Grecia), Felipe Larraín -- Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile), Muhammad Pate The World Bank (EE. UU), Paul Polman - Imagine (EU), Gabriela Ramos - Social and Human Sciences (Unesco), Srinath Reddy - Public Health Foundation of India (India), Ismail Serageldin - Nizami Ganjavi International Center (Egipto), Rajiv Shah - The Rockefeller Foundation (EE. UU.), John Thwaites - Monash Sustainable Development Institute (Australia), Nísia Trindade Lima - Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) (Brazil), Vaira Vike-Freiberga - Nizami Ganjavi International Center (Letonia), Lan Xue - Schwarzman College (P.R. China), Min Zhu - Bank of China (China).