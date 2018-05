China usará reconocimiento facial para monitorear la atención de estudiantes en clase

Un salón de clases del Instituto de Secundaria Número 11 de Hangzhou, capital de Zhejiang (China), sirvió de experimento para instalar un sistema de gestión del comportamiento. Este sistema de reconocimiento facial determinará el nivel de atención de los estudiantes en las diferentes clases. De tener éxito, se implementará en todos los colegios del país.

En los tableros se esconderán tres cámaras que graban los rostros de los estudiantes mientras están en clase. Simultáneamente, un algoritmo determinará la importancia y el interés del alumno hacía la lección, y notificará en tiempo real al profesor.

El programa está diseñado para reconocer siete emociones (alegría, tristeza, ira, frustración, miedo, sorpresa y tranquilidad. Sí el estudiante empieza a distraerse o a aburrirse, el sistema alertará al profesor. Ni Ziyuan, director de la escuela, explicó que los niños serán divididos en dos grupos: el A para los que estén atentos en clase, y del B harán parte aquellos que estén dispersos.

What else can surveillance cameras do in classroom other than exam supervision? High school in #Hangzhou uses camera to identify students facial expression for class performance analysis and improvement pic.twitter.com/bXolAE7Ev8