Con proyecto de Ley buscan reducir el precio de los derechos de grado

El proyecto, firmado por la bancada de la FARC y congresistas del Partido Verde y Colombia Humana, busca que esta suma no sea mayor al 18 % de un salario mínimo.

Todos los años, quienes se gradúan de la universidad deben pagar un monto a cada institución de educación superior conocido como los “derechos de grado”. Los precios suelen variar y, aunque en varias oportunidades han tratado de modificar esas sumas desde el Congreso, hasta el momento no lo han logrado. (Lea Por primera vez la prueba Saber 11 se hará en 4 días)

Ahora, un nuevo proyecto de Ley busca que las universidades disminuyan ese cobro. El documento fue radicado por Victoria Sandino Simanca y Criselda Lobo (Sandra Ramírez), del partido de la Farc, y pretende que el pago por los “derechos de grado” no sea superior al 18% de un salario mínimo.

Entre los motivos que exponen los firmantes está el hecho de que “el derecho de grado en las Instituciones de Educación Superior (IES), se ha convertido en un tema objeto de significativos debates entre estamentos universitarios y de decisiones jurídicas en la Corte Constitucional debido a que el contenido normativo no precisa con claridad el máximo valor que se debería cobrar por estos, dando como consecuencia que en la mayoría de situaciones el cobro por estos derechos se ha convertido en una exigencia desproporcionada”.

“En este sentido, tanto los estudiantes como los padres de familia no tienen conocimiento sobre qué es lo que cobran las universidades en los derechos de grado, pero de lo que sí están seguros y conscientes es que, si no los cancelan, sus hijos no podrán obtener el tan anhelado diploma”, señala el proyecto de ley.

La iniciativa está apoyada por la bancada de la FARC, en Senado y en la Cámara. También está firmada por Aída Avella (Coalición Decentes); Wilson Arias, Alexánder López Maya e Iván Cepeda (Polo Democrático); Abel Jaramillo y Feliciano Valencia (Movimiento Alternativo Indígena Social); Iván Marulanda, Fabián Díaz Plata y León Fredy Muñoz Lopera (Partido Verde) y Ángela María Robledo (Colombia Humana).

La idea, es modificar el artículo 122 de la Ley 30 de 1992 y añadir a ese texto dos parágrafos adicionales:

Parágrafo 3°. El valor del Derecho de Grado, por ser un derecho inherente al logro académico alcanzado tras la culminación de un programa de formación conforme a la ley, no podrá superar el 18% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.

Parágrafo 4°. La ceremonia de grado, y sus costos derivados, deberán ser optativos para el titular del derecho, por lo que, en ningún caso, será una exigencia el pago de los costos derivados de ceremonias de grado.

En el caso de que el titular del derecho opte por participar en la ceremonia de grado los costos de esta deberán ser justificados en términos proporcionales a cada uno de los titulares del derecho y dados a conocer por la Institución de Educación Superior mediante circular interna a los titulares del derecho y en su respectiva página web.