Dan Gamboa, el colombiano que ganó un concurso de arquitectura en China

-Redacción Educación

Colombia sigue brillando en el exterior. Esta vez gracias a tres arquitectos que lograron un cupo, de los 17 habilitados, en el Skycity Challenge 2018, que tiene como objetivo escuchar las ideas de todas las partes del mundo sobre qué hacer con el edificio J57 de Changsa (China). Es un rascacielos de 200 metros de altura con 57 pisos, que se construyó en 19 días.

Este tipo de concursos son muy atractivos para los arquitectos porque ponen a prueba el nivel que tienen como profesionales y la capacidad de producción de cada uno. Lo más valioso para ellos es que no tienen la presión de clientes con sus caprichos y gustos.

Dan Gamboa, uno de los ganadores, decidió presentarse solo en el concurso, ya que el equipo en el que estaba desistió de participar una semana antes de la fecha final. “Me incline por una propuesta que mezclaba educación con diversión. No había trabajado nada, excepto lo que yo tenía pensado del proyecto y quedó ahí. Luego de varios días decidí retomarlo y me propuse como reto presentarlo. Eso fue faltando dos días”, explicó a El Espectador el cucuteño, quien combina su carrera con la fotografía.

El proyecto es una fusión entre una biblioteca y un playground para niños, la cual puede ser escalada dependiendo del grado de escolaridad. Los niveles más altos son para grados más avanzados de estudio. Según Gamboa, con esta iniciativa busca impulsar al estudiante a pasar grado a grado, además, esta idea puede ser implementada en cualquier país ya que no tiene ningún limitante.

Biblioteca para el edificio J57 Skycity, Changsha, China.

Lo hice en 48 horas. pic.twitter.com/tShgLBgmma — Dan Gamboa (@DanGamboaB) 2 de noviembre de 2017

Sin embargo, para él lo más difícil fue llegar hasta el país asiático, ya que, a pesar de que el concurso paga los gastos de la estadía, le fue un poco difícil conseguir el dinero de los tiquetes porque está recién operado de una rodilla. “Llegué gracias a uno de mis colegas que desistió de participar y debía presentar su portafolio a una universidad para aplicar. Me ofreció que lo ayudara con las imágenes del portafolio y con el dinero que me pagó pude comprar el pasaje”.

Aclara que aún le quedan muchas experiencias por vivir en China. Una de las que más recuerda fue cuando perdió el tren porque confundió la información, además no tenía internet para preguntar y nadie entendía inglés. Luego de un día de aventura logró llegar a Changsa.

Durante su estancia desarrollará junto a los otros equipos de arquitectos un workshop. “A los organizadores del concurso les gustó lo que se presentó y ando en conversaciones con ellos. Así que las posibilidades son aún mayores”, afirmó Gamboa, quien informó que además de él hay otras dos colombianas en el concurso. Se trata de Linda Gallego y Juliana Quiñonez, quienes ganaron con un proyecto de eco-sostenibilidad y alimentación.

Aclaró su molestia con los medios de comunicación, ya que tuvo un fuerte encuentro con la periodista Darcy Quinn en Twitter, luego de que por medio de un tuit se preguntara por qué los medios de comunicación no le dieran el mismo bombo mediático a estas noticias. La periodista de Caracol Radio le respondió que debía informar y no llorar.

“Fue circunstancial. Hablaba con alguien de lo difícil que es para los colombianos entrar a varios países, pedir visas y recibir opiniones del tipo "aquí vienen a traer drogas", como una fama horrible. Uno siente que hay un desbalance mediático y que no hay apoyo suficiente. Ya basta de dar cubrimiento a las malas personas”, concluyó Gamboa.

Estos son los grupos de arquitectos que están en China. / Cortesía Dan Gamboa