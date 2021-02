El 11% de colegios oficiales de Colombia están en barrios sin acueducto

En comparación, el porcentaje de sedes educativas privadas ubicadas en manzanas donde más de la mitad de las viviendas no tiene acueducto es del 1%. Magdalena, Córdoba, Chocó, San Andrés y Guainía presentan el mayor porcentaje de sedes educativas oficiales que están ubicadas en manzanas donde más de la mitad de las viviendas no tiene agua, con más del 30% de sus sedes en dichas condiciones.

El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana calculó el porcentaje de sedes educativas que se encuentran en manzanas donde el mayor número de viviendas alrededor no cuenta con el servicio de acueducto. Lo anterior, nace de las siguientes preguntas: ¿cuál es el porcentaje de establecimientos educativos del país que probablemente no tienen acceso a agua potable (factor indispensable para dar cumplimiento a unas de las prácticas de higiene para el retorno a clases presenciales)?, ¿este factor es uno de los tantos que agudizan el problema de inequidad en el país?

Para realizar dicho análisis, el LEE consultó la información respectiva con las entidades del sector de educación, pero no obtuvo respuestas dado que -al parecer- no existen registros administrativos. Pese a ello, acudió a las bases del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, del formulario de Educación Formal (EDUC) del 2019, y del Sistema de Identificación de Sedes Educativas (SISE), que sí se encuentran disponibles a la fecha, con las cuales logró llevar a cabo el informe.

En los hallazgos se destacan las inequidades que existen entre los establecimientos educativos en el sector oficial y privado. Mientras en el sector oficial hay 11% de sedes educativas ubicadas en manzanas dónde más de la mitad de las viviendas no tiene acueducto, en el sector privado solo hay 1% en las mismas condiciones.

Asimismo, vislumbra las brechas dependiendo de la zona de ubicación de las sedes educativas, en donde las sedes educativas de la zona rural tienen mayor rezago en la tenencia de acueducto que las de zona urbana.

A nivel departamental, se resalta la heterogeneidad de los datos que existe entre departamentos. Por un lado, en departamentos como Quindío y Bogotá el porcentaje de sedes oficiales ubicadas en manzanas donde más de la mitad de las viviendas no tiene acueducto es nulo; mientras que, por el otro, en Magdalena, Córdoba, Chocó, San Andrés y Guainía, este porcentaje de sedes es mayor al 30%.

Las sedes sin el servicio, especialmente en área rural, implica que sus procesos educativos podrían seguir paralizados, lo cual tiene repercusiones negativas en los estudiantes. Esto sin mencionar las posibles consecuencias de la ausencia de clases sobre el aumento de la deserción, el trabajo y el reclutamiento de menores en grupos delincuenciales.

“El Estado debe realizar una fuerte inversión en infraestructura que permita prestar este servicio con todas las garantías, en condiciones dignas y para evitar mayores desigualdades.”, indica el informe. Además, hace el llamado de atención sobre la importancia del acompañamiento con estrategias pedagógicas para el uso adecuado del agua y del jabón y de las demás disposiciones para evitar los contagios, más allá de contar o no con el servicio de agua.

Finalmente, el LEE resalta la enorme necesidad de que se mejore y se comparta fuentes de información completas y actualizadas sobre las sedes educativas (por ejemplo, con datos detallados de infraestructura, acceso a agua potable, alcantarillado, etc.), de modo que se puedan realizar diagnósticos cada vez más completos relacionados con la oferta educativa del país.

Dentro de los lineamientos para la prestación del servicio educativo bajo el esquemade alternancia se encuentran algunas recomendaciones de prácticasde higienepriorizadas en los establecimientos educativos, algunas de ellas son:

Asistir al servicio educativo siempre y cuando no se presente ningún síntoma de enfermedad. •Usar tapabocas que cubra nariz y boca; establecer un horario específico de lavado de manos con agua y jabón, mínimo cada 3 horas y preferiblemente bajo supervisión de un adulto; higienizar con gel antibacterial o alcohol glicerinado; evitar compartir alimentos y materiales como expresión de cuidado de sí mismo y del otro; evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos; mantener distancia de 1 a 2 metros entre las personas en la interacción con ellas.

Cabe aclarar que estos cálculos se hicieron con datos del Censo Nacional de Vivienda y la georreferenciación. Se llevó a cabo la georreferenciación de las sedes educativas del país al interior de las manzanas. A partir de la operación estadística del DANE denominada Educación Formal (EDUC) del año 2019 que contiene información de las sedes educativas oficiales y no oficiales del paísy del Sistema de Identificación de Sedes Educativas (SISE)6fueron georreferenciadas 49.737de las 61.288 sedes, es decir, 81%del total de sedes. El porcentaje de sedes que no se pudo georreferenciar se debió a problemas de nomenclatura y ubicación de las sedes; por ejemplo, de la zona rural solo se pudo ubicar el 75% de las sedes, a diferencia la urbana en dondese logró el 91%. Esta consolidación no identifica si la sede educativa tiene agua potable o no, sino el número de viviendas que hay por manzana y cuántasde ellas cuentan con acueducto.