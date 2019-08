El 53% de las familias colombianas tiene menos de $1 millón para pagar un semestre universitario

Redacción educación

La firma Cifras y Conceptos publicó un estudio de reputación universitaria, contratado por la Corporación Universitaria Minuto de Dios y desarrollado entre octubre de 2018 y marzo de 2019.

La encuesta tuvo en cuenta la opinión de 10.753 encuestados entre graduados, estudiantes, prospecto de estudiantes, familiares de prospectos estudiantes de Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Chocó, región Suroccidente, Santanderes, Eje Cafetero, Huila, Caquetá, Putumayo, Tolima, Magdalena Medio, Caribe y Orinoquía.

A la pregunta de ¿Cuál es la universidad con mejor imagen o reputación para usted? el 46% de los encuestados respondio: Universidad Nacional. En cuanto al nivel de estudio que los encuestados desean realizar el 52% dijo que pregrado, el 18% técnico laboral, el 12% una especialización, el 10% educación continuada, el 7% una maestría y apenas el 2% un doctorado.

"En cuanto a estudios de pregrado, dice la encuesta, el 19% se inclina por Derecho, después Hotelería y Turismo con un 16% y Actividad Física con un 10%".

Los encuestados, también, dijeron que preferían posgrados en Ciencias Económicas (20%), Ciencias de la Salud (17%) y Ciencias Sociales, Ingeniería, Arquitectura y urbanismo con un 12%. A los encuestados estos estudios les gustaría realizarlos en la Universidad Nacional o en UNIMINUTO con un 13%, seguido del SENA y la Universidad de Antioquia con un 5%.

La disponibilidad presupuestal para pagar un semestre de estudio mostró que el 53% de la muestra cuenta con menos de $ 1 millón, el 35% tiene entre $ 1 a 3 millones y el 3% entre $ 3 a 5 millones.

De total de la muestra, el 79% requiere de algún tipo de financiación, de estos, un 53% pagaría por cuotas a la universidad, el 24% a través del Icetex y el 18% por préstamo con entidad financiera.

El 85% de la muestra dijo tener acceso a internet, mientras que el 15% restante consideró que es muy costoso con un 48%, no lo considera necesario un 24%, no tiene equipo electrónico un 18% y no tiene cobertura un 9%.

A la hora de optar por la modalidad de estudio, la jornada diurna es la más favorable con un 46%, la jornada nocturna alcanzó un 37% y virtual un 7%. El principal motivador para realizar estudios de educación superior es el crecimiento profesional con un 72%, expectativa para alcanzar un mejor empleo con un 39% y mejorar el salario con un 35%.