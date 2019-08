El nuevo director del DNP no tiene el posgrado que dice su hoja de vida

- Redacción Vivir

Luis Alberto Rodríguez, nuevo director del Departamento de Planeación Nacional, no tiene el posgrado en economía en la Universidad de Tolouse que la página del Ministerio de Hacienda dice que tiene.

El jueves, 22 de agosto, el presidente Iván Duque Márquez, nombró al economista Luis Alberto Rodríguez como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Rodríguez, de 32 años, se venía desempeñando como viceministro del Ministerio de Hacienda. "He designado al doctor Luis Alberto Rodríguez como nuevo director del DNP. Es uno de los economistas jóvenes más destacados y brillantes que tiene nuestro país. Hijo de la universidad pública, graduado como economista de la Universidad Nacional. Se destacó como ganador de premios de ensayo económico", dijo el primer mandatario.

Con base en la información oficial que aparecía en la página del Ministerio de Hacienda y de la Presidencia de la República, este diario registró que Rodríguez tiene estudios en economía de la Universidad de Toulouse, Francia, y una maestría en Política Económica de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Se ha desempeñado como jefe de Estudios Económicos de Asobancaria, asesor económico en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y fue consultor en el Ministerio del Trabajo y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Sin embargo, Noticias Uno reveló que su posgrado en economía en la Universidad de Tolouse no existe. Rodríguez le dijo a ese canal que no hizo el posgrado, sino que hizo una estancia de estudio. Sí adelantó estudios de maestría en la Universidad de Columbia (de donde se graduó hace tres años) y en la Universidad Nacional (de donde se graduó hace nueve).

El canal hace un recuento: el puesto inmediatamente anterior de Rodríguez fue como "jefe de estudios económicos" de Asobancaria, cuando Jhonatan Malagón (actual ministro de Vivienda) fue vicepresidente de ese gremio. Rodríguez duró siete meses en el cargo pero "renunció voluntariamente". "Extraoficialmente se maneja la versión de que se le pidió irse porque en varias oportunidades apareció como vocero de la agremiación(...) Noticias Uno pudo establecer que concertadamente se le exigió su renuncia por su débil desempeño".

Rodríguez asumirá su cargo en el DNP y comenzará a manejar el presupuesto de inversión del país a partir del 15 de septiembre.

Hojas de vida infladas

Rodríguez no es el único que ha sido "pillado" inflando su hoja de vida. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, admitió que los estudios de posgrado que presentaba en su hoja de vida no eran "homologables" en Colombia. El debate comenzó precisamente en El Espectador, luego de que el 7 de abril de 2016 se divulgara un artículo de los investigadores Juana Afanador y Carlos Carrillo, en la que se revelaba que los títulos de Peñalosa estaban inflados. (Lea también: El tal doctorado de Peñalosa no existe)

En 2016, el periodista Melquidesec Torres reveló que la hoja de vida del ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, decía "DOCTORADO Ph. D., , en NUEVAS TENDENCIAS EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS: 90 créditos ya cursados” (sic). Igualmente, como Postgrados, que es “magíster en Economía. (Investigación en curso) 1.994” y “Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, especialización en administración pública 1990”. Es decir que 21 años después, según la hoja de vida oficial (la que aparecía en ETB), Petro seguía haciendo la investigación para graduarse del magíster de la Javeriana, que hace 26 años se graduó como especialista en administración pública y que llevaba 90 créditos de un “Ph.D”. (Lea también: Los tres títulos falsos de Gustavo Petro)

El último escándalo relacionado con títulos falsos fue el de Vicente Torrijos cuando fue candidato a director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Según su hoja de vida oficial, publicada por la Presidencia, Torrijos es magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene pendiente el grado de doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. También dice que Torrijos está graduado de una beca postdoctoral en Asuntos Estratégicos en Seguridad y Defensa. Pero la revista Semana reveló que en la información brindada en la página de la Universidad del Rosario (donde fue profesor) no aparece con los títulos de posdoctorado y doctorado que detenta en más de 17 publicaciones. Lo mismo pasa con su hoja de vida radicada en Colciencias, con la categoría de investigador asociado hasta 2019.