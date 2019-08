El Sena abre 84.000 cupos para estudiar gratis

Redacción educación

Son más de 330 opciones de formación en niveles Auxiliar, Operario, Técnico, Tecnólogo, Profundización Técnica y Especialización Tecnológica, que podrán cursar en tres jornadas: la diurna de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., nocturna de 6:00 a 10 a.m. y de madrugada de 10:00 p.m. a 6:00 a.m.