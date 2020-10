Elena Stashenko, profesora de la UIS, elegida entre los 60 científicos más influyentes del mundo

“The Analytical Scientist”, una revista británica especializada en este campo, incluyó a la rusa entre los 60 científicos analíticos más influyentes del mundo y los 10 más importantes de América del Sur. Actualmente es la directora del laboratorio de Cromatografía de la institución.

Cada año la revista “The Analytical Scientist”, una publicación británica especializada en ciencia, da a conocer la lista de los 60 científicos analíticos más influyentes del mundo y los 10 más importantes de cada región. En la edición de este año se destacó, por segunda ocasión, el trabajo de la investigadora y química orgánica Elena Stashenko, profesora de la Escuela de Química de la Universidad Industrial de Santander (UIS). (Lea: La ministra de Ciencia y su dudosa promesa contra el cáncer)

Según explica la revista en su página web, "el reconocimiento es otorgado con base en las nominaciones hechas por la comunidad científica lectora de la revista, de acuerdo con la calidad de las investigaciones realizadas, la importancia de sus publicaciones, entre otros aspectos de interés relacionados con el trabajo de cada investigador”.

Este año la revista además de reconocer a los científicos analíticos más influyentes del mundo, destacó a los 10 mejores investigadores en Australia, América del Sur, América del Norte, Asia, África y Europa. Stashenko está en la lista de los 10 más importantes de América del Sur. Lleva casi 30 años explorando potenciales usos de la biodiversidad colombiana. (Puede leer: Por segundo año consecutivo Colombia está en el top 10 del Mundial de Física)

Sobre el rol que juega la ciencia en el continente, Stashenko, en entrevista con la revista británica, sostuvo que “a menudo, la gente no entiende para qué sirve la ciencia o por qué deberíamos invertir en ella (...) Las instituciones financieras no siempre comprenden la necesidad de invertir en ciencia fundamental y buscan aplicaciones e innovaciones. La burocracia excesiva disminuye el crecimiento de ideas nuevas y creativas en la ciencia, ya que pueden no estar entre las de moda o ser rentables en un momento dado”.

Esta es la segunda vez que Stashenko es destacada con este reconocimiento. En el 2016, esta misma revista científica británica, incluyó a la profesora e investigadora de la UIS como una de las 50 mujeres más influyentes en las ciencias analíticas del mundo. Comenzó en la química porque la tradición familiar jugó un rol trascendental. Su mamá era química y su papá era físico. Confiesa que su amor por la química analítica se desarrolló durante su doctorado en el campo de la espectrometría de masas orgánica.

Stashenko es Doctora en Ciencias Químicas y en Química Orgánica e Instrumental de la Universidad Druzhbi Narodov, de Moscú, y ha realizado estancias postdoctorales en las Universidades de California, Estados Unidos; Braunschweig, Alemania; Quebéc, Canadá; y en el Royal Melbourne Institute of Technology, Australia. (Lea también: La colombiana que ha descifrado los secretos del megalodón)

Llegó a Santander en la década de los 80 y desde 1983 comenzó su trabajo como docente e investigadora en la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Actualmente es directora del Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría de Masas CROM-MASS de esta institución y directora del Centro Nacional de Investigaciones para la Agroindustrialización de Especies Vegetales Aromáticas y Medicinales Tropicales (CENIVAM). Además, ha participado en la publicación de más de 250 artículos científicos.